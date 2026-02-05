El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este miércoles que su administración planea construir un arco conmemorativo en Washington, D.C., que será más alto que el emblemático Arco del Triunfo de París.

En declaraciones a NBC News, Trump indicó que la estructura alcanzará aproximadamente 250 pies de altura (unos 76 metros), superando los 164 pies del modelo parisino. Según el mandatario, el objetivo es dotar a la capital estadounidense de un monumento que refleje «el poder y la historia» del país.

El proyecto se enmarca en las celebraciones del aniversario fundacional de Estados Unidos de 2026 y forma parte de varias iniciativas de la Casa Blanca orientadas a resaltar el legado patriótico de la nación.

El arco se instalaría cerca del Puente Arlington Memorial, en la frontera entre Washington, D.C., y Virginia, en un punto que conecta visualmente el Cementerio Nacional de Arlington con el Monumento a Lincoln. La Casa Blanca considera que esta ubicación ofrece un entorno adecuado para un emblema conmemorativo de alcance nacional.