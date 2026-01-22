La ceremonia, que se celebrará el próximo miércoles 28 de enero con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, contará con la presencia del Rector de la Universidad de Granada y servirá para presentar importantes convenios sociales y un documental histórico.

La Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta (FEET) celebrará el próximo miércoles, 28 de enero de 2026, su acto académico central con motivo de la festividad de su patrón, Santo Tomás de Aquino. Este año, la efeméride adquiere una relevancia especial al coincidir con el 90 aniversario de la institución, un hito que se conmemorará con una ceremonia abierta a toda la ciudadanía en el Teatro Auditorio del Revellín a partir de las 18:00 horas.

El evento contará con la participación de las máximas autoridades académicas, encabezadas por el Rector Magnífico de la Universidad de Granada, D. Pedro Mercado Pacheco, y la Decana de la Facultad, Dª. María José Aznar Unzurrunzaga. La jornada comenzará con un momento de especial carga emotiva dedicado a la memoria del profesor Santiago Real Martínez, recientemente fallecido.

Presentación de acuerdos y compromisos sociales

Durante el desarrollo del programa, la Facultad dará visibilidad a diversos proyectos que refuerzan su vínculo con la sociedad. Entre ellos, destaca la presentación del convenio entre la Universidad de Granada y la Fundación San Pablo CEU sobre «Arte Público Urbano y Calidad de Vida», así como el acuerdo alcanzado con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para el fomento del voluntariado entre el alumnado universitario.

Asimismo, se proyectará un vídeo resumen de la VII Semana de la Discapacidad y Accesibilidad Universal, una iniciativa que subraya el compromiso de la institución con la inclusión y la atención a la diversidad.

Reconocimientos académicos y memoria histórica

Uno de los momentos más esperados de la tarde será la entrega de premios del concurso de fotografía organizado por el patrón, seguida de la imposición de distinciones al alumnado. En este bloque se reconocerán los Premios Extraordinarios de Grado y los Trabajos Fin de Grado (TFG) más destacados de la última promoción.

Como cierre a la celebración del 90 aniversario, se estrenará un documental que repasa la trayectoria de la Facultad desde su fundación, analizando su evolución y su papel fundamental en el desarrollo educativo y tecnológico de la ciudad autónoma. El acto concluirá con la intervención del Rector y la interpretación del himno universitario.

La entrada al Teatro Auditorio del Revellín será libre para todos los interesados hasta completar el aforo legalmente establecido.

Detalles del evento: Fecha, hora y ubicación

La ceremonia incluye presentaciones de convenios sociales, entrega de premios y distinciones académicas: