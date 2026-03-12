La cita solidaria tendrá lugar este viernes 13 de marzo en el local Sebai Almadraba. Las últimas entradas ya están a la venta por 20 euros.

En el marco de las celebraciones y el espíritu de generosidad del mes de Ramadán, la organización humanitaria Islamic Relief ha convocado a la ciudadanía ceutí a un evento de profunda carga solidaria: el ‘Iftar Benéfico a favor de los huérfanos de Gaza’.

El encuentro se celebrará este viernes 13 de marzo a las 15:00 horas (hora prevista para el inicio del acto previo a la ruptura del ayuno) en el local de eventos Sebai Almadraba. El objetivo es doble: recaudar fondos críticos para la infancia vulnerable en Palestina y ofrecer un espacio de convivencia y sensibilización social en la ciudad autónoma.

Ayuda directa sobre el terreno

Todo el dinero recaudado a través de las entradas y los donativos se canalizará a través de los programas de emergencia de Islamic Relief. Estos fondos permitirán proporcionar a los huérfanos y familias en Gaza:

Asistencia básica: Alimentos, agua y suministros médicos.

Alimentos, agua y suministros médicos. Apoyo educativo: Recursos para que los menores no pierdan el vínculo con el aprendizaje.

Recursos para que los menores no pierdan el vínculo con el aprendizaje. Acompañamiento social: Apoyo psicológico para afrontar la traumática situación que atraviesa la región.

Además, durante la jornada, los asistentes que lo deseen podrán informarse sobre los programas de apadrinamiento, una vía de ayuda directa para transformar el futuro de estos niños a largo plazo.

Últimas entradas disponibles

La organización ha informado que, aunque el ritmo de venta ha sido alto, aún quedan las últimas entradas disponibles por un precio de 20 euros. Los interesados pueden adquirirlas por diversas vías:

Online: A través de la plataforma Eventbrite. Puntos físicos: En los stands ubicados en el Morro (junto a la papelería La Casa de Papel) y en Juan Carlos I. En taquilla: El mismo día del evento en la entrada del local Sebai Almadraba, hasta completar el aforo.

Una red de solidaridad local

El éxito de esta convocatoria cuenta con el respaldo de una amplia red de entidades locales. Asociaciones como Al Ambar, Mujeres Anónimas de Ceuta, Asociación por una Buena Causa, As Salam, Jóvenes Musulmanes de Ceuta, Al Amal, Decoración HH y Asociación Movimiento Solidario han sumado fuerzas para que esta iniciativa sea una realidad.

Desde la organización hacen un llamamiento final a los vecinos de Ceuta para que acudan a este evento, recordando que cada entrada representa un alivio tangible para quienes más lo necesitan en estos momentos de crisis humanitaria.