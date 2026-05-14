El presidente del Real Madrid justifica su reciente ataque a los medios en un especial televisivo que ha generado valoraciones dispares entre los espectadores por la falta de autocrítica y el tono del encuentro

La Sexta alteró este miércoles su programación habitual para ofrecer una entrevista en exclusiva de Josep Pedrerol a Florentino Pérez. El encuentro se produjo apenas 24 horas después de la polémica rueda de prensa en la que el presidente del Real Madrid, en el marco del anuncio de su candidatura a la reelección, cargó con dureza contra diversos periodistas y medios de comunicación. Pese a la expectación generada, la reacción de la audiencia en las redes sociales ha estado marcada por la división de opiniones y una crítica recurrente sobre la escasa novedad de los argumentos expuestos por el mandatario blanco.

Un especial tras la tensa comparecencia electoral

La decisión de Atresmedia de realizar este especial respondió a la agitación mediática provocada por la primera comparecencia pública de Florentino Pérez ante la prensa en más de una década. En dicha rueda de prensa, el empresario se mostró desbordado y aturdido, señalando directamente a diarios como ABC y a comunicadores como Juanma Castaño (COPE) o Manu Carreño (Mediaset), a quienes acusó de promover una teoría de la conspiración para perjudicar al club.

Durante la entrevista en La Sexta, Josep Pedrerol interpeló al presidente sobre estas acusaciones y, especialmente, sobre sus comentarios hacia dos periodistas: Lola Hernández, de Fox News, y María José Fuenteálamo, de ABC. El presentador afeó en directo las palabras de Pérez, quien se había referido a la primera como «esa niña» y había cuestionado los conocimientos futbolísticos de la segunda por su condición de mujer.

El papel de Pedrerol y la justificación de Pérez

Antes del inicio del programa, Pedrerol ya había avanzado en ‘Más vale tarde’ su intención de ser directo: «No voy a ser un palmero, le voy a decir lo que pensamos todos». En el transcurso de la charla, el periodista reprochó al dirigente que se hubiera equivocado al señalar a profesionales del sector. No obstante, al concluir la emisión, el tono se suavizó con una frase de reconocimiento del presentador: «Este Florentino sí es mi Florentino, no el de ayer».

Por su parte, Florentino Pérez trató de justificar su comportamiento previo alegando que el público vio a un presidente «enfadado, harto y herido con la manipulación de algunos medios». Pese a mostrar un perfil más calmado que en su comparecencia de martes, el directivo mantuvo su discurso de confrontación con la prensa.

Reacción de la audiencia: entre el rigor y lo repetitivo

El veredicto de los espectadores en las plataformas digitales no se hizo esperar. Un sector de la audiencia valoró positivamente el tono «incisivo e incómodo» de Pedrerol, destacando que el periodista logró corregir la actitud del magnate en varios puntos de la conversación. Sin embargo, otra parte considerable del público criticó que el encuentro resultara repetitivo y no aportara información adicional a la ya conocida.

Profesionales del periodismo deportivo también han mostrado su escepticismo. David Bernabéu Reverter (Sport) calificó la situación como «dos ridículos en 24 horas», mientras que Óscar González Turiño (Agente Libre) señaló que el presidente está «muy mal asesorado comunicativamente», subrayando su tendencia a interrumpir constantemente a sus interlocutores. En definitiva, la reaparición de Florentino Pérez en La Sexta deja un escenario de polarización donde se cuestiona la falta de autocrítica del dirigente madridista.