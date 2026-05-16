El censo electoral experimenta un crecimiento del 2,58% con respecto a las autonómicas de 2022.

La jornada contará con un despliegue sin precedentes de 16.000 agentes de seguridad e incorporará, por primera vez, Inteligencia Artificial en el proceso de escrutinio.

SEVILLA. Un total de 6.812.861 personas están llamadas a las urnas este domingo 17 de mayo en lo que constituirán las decimoterceras elecciones al Parlamento de Andalucía. Esta cifra representa un incremento demográfico electoral del 2,58% en comparación con los últimos comicios autonómicos celebrados en junio de 2022. Con la apertura de los colegios, la comunidad autónoma se dispone a definir su rumbo legislativo en una jornada marcada por un fuerte dispositivo de seguridad y la modernización tecnológica de sus sistemas de verificación.

Para la obtención de alguno de los 109 escaños que componen el Parlamento andaluz, concurren en esta ocasión candidaturas pertenecientes a 27 partidos políticos y tres coaliciones electorales. No obstante, el alcance logístico de las formaciones es dispar: únicamente trece de ellas han conseguido formalizar y presentar listas en las ocho provincias de la comunidad. Entre este grupo de elegibilidad íntegra se encuentran las cinco fuerzas con representación parlamentaria durante la duodécima legislatura: Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A), Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Junto a ellas, completan la presencia en toda la región Escaños en Blanco, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Por un Mundo Más Justo, Falange de las JONS, Nación Andaluza y Andalucistas-Pueblo Andaluz.

Radiografía del censo y despliegue territorial

El censo electoral se divide administrativamente de manera heterogénea a lo largo de las ocho provincias andaluzas, reflejando el peso poblacional del eje Guadalquivir y la costa mediterránea. Sevilla se sitúa a la cabeza con la mayor concentración de votantes, superando el millón y medio de electores, seguida de Málaga y la provincia de Cádiz, que alcanza el millón exacto.

La distribución oficial de electores y mesas por provincias se detalla a continuación:

Sevilla: 1.550.000 votantes | 2.607 mesas electorales

1.550.000 votantes | 2.607 mesas electorales Málaga: 1.210.000 votantes | 1.772 mesas electorales

1.210.000 votantes | 1.772 mesas electorales Cádiz: 1.000.000 votantes | 1.547 mesas electorales

1.000.000 votantes | 1.547 mesas electorales Granada: 726.517 votantes | 1.142 mesas electorales

726.517 votantes | 1.142 mesas electorales Córdoba: 627.117 votantes | 954 mesas electorales

627.117 votantes | 954 mesas electorales Jaén: 500.798 votantes | 869 mesas electorales

500.798 votantes | 869 mesas electorales Almería: 484.643 votantes | 849 mesas electorales

484.643 votantes | 849 mesas electorales Huelva: 398.829 votantes | 662 mesas electorales

Del grueso total de votantes, 6.510.856 personas residen de forma permanente en territorio andaluz, mientras que 302.005 ciudadanos inscritos ejercen su derecho desde el extranjero (CERA). Una de las variables más destacadas de este proceso electoral es la incorporación de 368.858 nuevos electores residentes; jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad desde junio de 2022 y que tendrán la oportunidad de sufragar por primera vez en unas andaluzas. Asimismo, las vías del voto por correo han registrado la solicitud de 178.541 ciudadanos, de los cuales 510 corresponden a residentes en el exterior.

Infraestructura y debut de la Inteligencia Artificial

Garantizar el correcto ejercicio del sufragio ha requerido un despliegue logístico que incluye la impresión de más de 686 millones de papeletas y unos siete millones de sobres de votación. En total, se habilitarán 3.757 colegios electorales que albergarán las 10.403 mesas de votación. La gestión directa de estas mesas implicará a 31.209 miembros titulares y a un contingente de 62.418 suplentes.

La vanguardia tecnológica define la transmisión informática del escrutinio de este año. La administración andaluza implementará una «infraestructura tecnológica duplicada» con el fin de blindar la seguridad de los flujos informativos contra contingencias técnicas. La principal novedad radica en la introducción de sistemas de Inteligencia Artificial (IA), los cuales se utilizarán por primera vez de manera automatizada en los procesos de verificación y control de calidad del escrutinio general.

Dispositivo blindado de seguridad

El plan de seguridad pública coordinará a más de 16.000 agentes. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aportarán la mayor parte del operativo con 14.583 efectivos: la Guardia Civil desplegará 8.999 agentes enfocados prioritariamente en el ámbito rural y su competencia (que engloba 785 municipios andaluces), mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a las zonas urbanas de su demarcación. Este dispositivo se verá reforzado por las diversas plantillas de la Policía Local de los municipios andaluces y por 206 agentes adscritos a la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los datos en tiempo real relativos a los avances de participación y la posterior evolución del escrutinio oficial podrán seguirse de forma abierta a través de la plataforma web institucional habilitada por el Gobierno andaluz ( https://eleccionesparlamentoandalucia2026.es ), la cual centralizará las comparecencias gubernamentales y desglosará de manera pormenorizada los resultados por municipios, provincias y el total autonómico.