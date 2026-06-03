Los medios aéreos se han reincorporado desde primera hora de la mañana de este miércoles para intensificar las labores de extinción de un fuego activo que ha movilizado a más de 250 efectivos autonómicos y estatales, entre ellos un amplio despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El dispositivo de extinción del incendio forestal declarado en la tarde de este martes en el parque regional de El Valle, situado en la Región de Murcia, concentra sus esfuerzos en estabilizar un fuego que afecta ya a unas 177 hectáreas de terreno. Tras una intensa noche de trabajos terrestres, las labores de extinción han sumado de nuevo, desde primera hora de la mañana de este miércoles, la intervención de los medios aéreos, cuyo papel se considera fundamental para frenar el avance de las llamas. El avance del fuego obligó a proceder al desalojo preventivo de alrededor de un centenar de vecinos de la pedanía murciana de Los Garres.

Incorporación progresiva de medios aéreos al amanecer

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha comunicado a través de su cuenta en la red social X la reincorporación del primer medio aéreo a las tareas de control al comenzar el día. Conforme a lo expuesto por el jefe del Ejecutivo autonómico, a este recurso inicial se irán sumando de forma progresiva más efectivos a lo largo de la jornada con el objetivo de mantener la mayor capacidad de extinción posible en la zona afectada del parque regional.

La situación del siniestro, que se mantiene activo, ha requerido la movilización en las últimas horas de un contingente compuesto por más de 250 efectivos pertenecientes a organismos autonómicos y estatales. Entre el personal desplegado sobre el terreno destaca la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos miembros han realizado labores de contención en las horas nocturnas.

Despliegue de la Unidad Militar de Emergencias durante la noche

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha detallado que más de 200 militares y 70 medios materiales de la Unidad Militar de Emergencias han estado trabajando de forma ininterrumpida durante toda la noche en el perímetro del incendio forestal. Las autoridades han remarcado que la intervención de las aeronaves a partir de esta mañana resultará una pieza clave para lograr la estabilización definitiva de los focos que siguen activos.

Con anterioridad, el presidente López Miras había precisado que durante la madrugada operó en el lugar un amplio dispositivo integrado por más de 150 personas. En dicha fase nocturna participaron de manera específica 83 efectivos y 44 vehículos de la UME, 48 miembros de las brigadas forestales, 10 técnicos ambientales y 13 bomberos del municipio de Murcia.

Efectivos movilizados en la jornada de este miércoles

Según la información oficial facilitada por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia, en el área del parque regional de El Valle continúan trabajando en este momento seis brigadas forestales y dos brigadas de intervención rápida de la Región de Murcia.

A este operativo se añaden dos helicópteros, efectivos de los cuerpos de bomberos de Murcia y de la Región de Murcia, además del mantenimiento de los 200 militares y los 70 medios técnicos aportados por la Unidad Militar de Emergencias para combatir el fuego que afecta a la pedanía de Los Garres y sus inmediaciones.