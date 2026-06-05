Las restricciones de movilidad colapsan las zonas de la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles debido a los preparativos de los eventos religiosos, mientras que los autobuses de la EMT modifican sus recorridos y pasan a ser gratuitos

El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado un profundo dispositivo de movilidad con importantes cortes de tráfico y alteraciones en el sistema de transporte público que afectan de forma severa a la circulación de la capital hoy, viernes 5 de junio. Las restricciones de tráfico, que comenzaron de manera progresiva el pasado 21 de mayo debido a los preparativos de seguridad y el montaje de infraestructuras para la llegada del Papa León XIV, se han intensificado notablemente en las últimas horas. El sumo pontífice desarrollará una agenda oficial en espacios institucionales y deportivos como el Congreso de los Diputados, el Estadio Santiago Bernabéu y la Catedral de la Almudena, aunque las mayores aglomeraciones de fieles se prevén en la vigilia con jóvenes cristianos en la Plaza de Lima, programada para el sábado 6 de junio a las 20:30 horas, y en la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi, que el propio pontífice oficiará el domingo 7 de junio a las 10:00 horas en la Plaza de Cibeles.

Calles cortadas y restricciones a la circulación en el eje de la Castellana y la Plaza de Lima

La instalación de los escenarios y materiales para los actos religiosos ha obligado a interrumpir la circulación en arterias fundamentales de la ciudad. Desde la madrugada del pasado miércoles 3 de junio, la Plaza de Lima se encuentra cerrada por completo al tránsito de vehículos. Este bloqueo se extiende a las zonas aledañas, afectando de manera directa a los carriles centrales del Paseo de la Castellana en el tramo comprendido entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz. Asimismo, permanecen cortados los carriles centrales en sentido norte del citado paseo, desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima.

En los alrededores de este sector se aplican restricciones específicas en la calle General Perón a la altura de la Plaza de Lima, donde queda prohibido el paso generalizado pero se permite el acceso a los servicios de emergencias, a los residentes de la zona y a los conductores que se dirijan hacia los túneles de Azca. Una regulación similar opera en la calle Concha Espina, clausurada al tráfico excepto para los usuarios locales desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la confluencia con la Plaza de Lima. Por su parte, la Plaza de San Juan de la Cruz mantendrá el veto a la circulación hasta las 14:30 horas de mañana, sábado 6 de junio.

Hasta las 22:00 horas de hoy, las únicas vías de escape operativas en dicho entorno son el lateral del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta la calle Pedro Teixeira, un único carril en sentido de subida desde la Plaza de San Juan de la Cruz hacia Concha Espina, y el acceso habilitado al aparcamiento subterráneo situado en el número 105 del Paseo de la Castellana. Las autoridades locales han advertido que el conjunto de estos cortes de tráfico en Madrid se ampliará notoriamente mañana ante la celebración de la vigilia nocturna.

Cierre total de la Plaza de Cibeles y del eje Prado-Recoletos

El segundo gran núcleo de afección vial se sitúa en el centro histórico. Desde la madrugada de hoy, viernes 5 de junio, la Plaza de Cibeles permanece totalmente cerrada al tráfico. Las restricciones absolutas se aplican de igual modo a lo largo de todo el Paseo de Recoletos y en la calle Alcalá, concretamente desde la propia Plaza de Cibeles hasta alcanzar la Plaza de la Independencia. La movilidad también está interrumpida en el Paseo del Prado, en los carriles que discurren en sentido norte desde la Plaza de Cánovas del Castillo hasta Cibeles. Como alternativa para el tráfico rodado en este sector de la capital, el consistorio mantiene abierta la circulación exclusivamente por las calles Serrano, Alfonso XII y O’Donnell hasta las 22:00 horas de mañana, 6 de junio.

Cambios en las líneas de autobús de la EMT y gratuidad del servicio

Las alteraciones urbanas han obligado a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a modificar de forma drástica los itinerarios habituales de cerca de medio centenar de líneas de autobús que cruzan los puntos neurálgicos de las concentraciones. La lista de trayectos modificados hoy incluye a las líneas diurnas y nocturnas:

Líneas diurnas: 001, 1, 2, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 40, 43, 51, 52, 53, 74, 120, 126, 146, 147 y 150.

001, 1, 2, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 40, 43, 51, 52, 53, 74, 120, 126, 146, 147 y 150. Líneas nocturnas (búhos) y especiales: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N30 y S10.

El Ayuntamiento de Madrid ha avanzado que esta relación de autobuses afectados sufrirá nuevas ampliaciones durante las jornadas del sábado 6 y el domingo 7 de junio. Con el propósito de mitigar los perjuicios económicos sobre los usuarios habituales y de incentivar el uso de la red de transporte público para prevenir el colapso del tráfico en el distrito centro, la administración municipal ha decretado que todos los viajes en las líneas de la EMT modificadas y ordinarias serán completamente gratuitos desde hoy y hasta el próximo martes 9 de junio, quedando excluida de esta medida la línea Exprés Aeropuerto.

Estaciones de BiciMAD clausuradas por motivos de seguridad

El servicio de bicicletas públicas de la capital, BiciMAD, también se ve seriamente condicionado por la visita del Papa León XIV, con la clausura temporal de numerosas bases de anclaje repartidas por los perímetros de seguridad. Los periodos de cierre dictados por el Ayuntamiento se estructuran de la siguiente manera:

Cerradas hasta el domingo 7 de junio: Estación 10 (Marqués de la Ensenada), estación 60 (Puerta de Alcalá), estación 86 (Plaza de Cibeles), estación 90 (Metro Velázquez), estación 94 (Estación de Recoletos), estación 102 (Metro Retiro) y estación 107 (Serrano).

Estación 10 (Marqués de la Ensenada), estación 60 (Puerta de Alcalá), estación 86 (Plaza de Cibeles), estación 90 (Metro Velázquez), estación 94 (Estación de Recoletos), estación 102 (Metro Retiro) y estación 107 (Serrano). Cerradas hasta el lunes 8 de junio: Estación 159 (Paseo de la Habana) y estación 253 (Doctor Fleming).

Estación 159 (Paseo de la Habana) y estación 253 (Doctor Fleming). Cerradas hasta el martes 9 de junio: Estación 1 (Metro Sol), estación 20 (Banco de España), estación 27 (Huertas), estación 29 (Marqués de Cubas), estación 31 (Mayor), estación 33 (Puerta del Sol), estación 93 (Plaza de Margaret Thatcher), estación 95 (Claudio Coello), estaciones 106A y 106B (Colón), estación 105 (Serrano), estación 130 (Ríos Rosas), estación 132 (Cuatro Caminos), estación 133 (Dulcinea), estación 135 (San Juan de la Cruz), estación 136 (Metro Nuevos Ministerios), estación 138 (Nuevos Ministerios Tren), estación 143 (María Guzmán), estación 150 (Paseo de la Americana), estación 153 (General Perón), estación 156 (General Perón), estación 157 (Plaza de Cuzco), estación 210 (Tres Cruces) y estación 329 (Metro Laguna).

Próximas afecciones en el Metro de Madrid y refuerzo del servicio de taxi

En lo que respecta al subsuelo de la capital, las restricciones vigentes durante el día de hoy no alterarán el funcionamiento ordinario del Metro de Madrid, cuyas modificaciones no se iniciarán hasta mañana, sábado 6 de junio. Durante el sábado y el domingo 7 de junio, la red suburbana prolongará su horario de apertura general hasta las 2:30 horas de la madrugada, introduciendo a su vez un refuerzo de trenes en las líneas más céntricas con el fin de absorber el flujo de viajeros y evitar situaciones de riesgo por aglomeraciones. De igual modo, se optimizarán las frecuencias de paso de la red de trenes de Cercanías y de determinadas líneas de autobuses interurbanos que conectan con la periferia.

Por último, como medida de compensación orientada a facilitar los desplazamientos de los ciudadanos que precisen acudir al centro de la ciudad y sufran las retenciones de tráfico derivadas de la visita papal, el Ayuntamiento de Madrid ha emitido una autorización especial para el sector del taxi. Mediante esta resolución, la totalidad de la flota de taxis de la capital está facultada para prestar servicio de manera ininterrumpida desde las 20:00 horas de hoy, viernes 5 de junio, hasta las 20:00 horas del próximo domingo 7 de junio, suspendiendo temporalmente el régimen habitual de libranzas.