Carlos Alcaraz ha encontrado su ritmo de crucero en el desierto. Tras un inicio de torneo con alguna turbulencia, el número uno del mundo despejó cualquier duda bajo el sol de California al arrollar al noruego Casper Ruud en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells. Con un marcador de 6-1 y 7-6 (7/2) en apenas una hora y media, el murciano reafirmó por qué sigue invicto en lo que va de 2026.

Un vendaval incontrolable

La primera manga fue un monólogo de Alcaraz. Con una precisión quirúrgica, el de El Palmar apenas cometió 4 errores no forzados, contrastando con los 13 de un Ruud que se vio superado por la potencia y la variedad de golpes del español. En 37 minutos, el primer set ya estaba en el bolsillo.

Aunque el noruego despertó en el segundo parcial forzando el tie-break, la solidez de Alcaraz fue infranqueable: no concedió ni una sola bola de rotura en todo el partido.

«El primer set ha sido increíble, estoy muy contento con mi nivel», declaró el español al finalizar, quien ya acumula un balance de 15-0 esta temporada tras sus títulos en Australia y Doha.

Próxima parada: Cameron Norrie

En los cuartos de final, Alcaraz se verá las caras con un viejo conocido: el británico Cameron Norrie. El campeón de 2021 llega tras derrotar con solvencia a Rinky Hijikata (6-4, 6-2). Norrie es uno de los pocos jugadores que sabe lo que es frenar al murciano, habiéndole ganado en tres de sus ocho enfrentamientos previos, incluido su último choque en París.

Bombazo en el cuadro: Draper despide a Djokovic

La jornada nocturna dejó la gran campanada del torneo. Jack Draper, defensor del título, eliminó a Novak Djokovic en una batalla física y mental de más de dos horas y media.