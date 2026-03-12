La víctima, de nacionalidad colombiana, se encontraba en su domicilio del barrio de Carolinas Altas cuando recibió un impacto de bala procedente de la calle. La Policía Nacional investiga el suceso sin que se hayan producido detenciones por el momento.

La ciudad de Alicante se ha visto sacudida por un violento suceso ocurrido en la noche de este miércoles. Un hombre de 59 años ha fallecido tras recibir un impacto de bala mientras se encontraba en el balcón de su domicilio, situado en una zona céntrica de la capital alicantina.

Los hechos en Carolinas Altas

El suceso tuvo lugar en torno a las 22:00 horas en la calle Enrique Monsonís, en el barrio de Carolinas Altas, muy cerca del Bulevar del Pla. Según han confirmado fuentes de la investigación a la agencia EFE, la víctima, de nacionalidad colombiana, fue alcanzada por un disparo efectuado desde la vía pública en circunstancias que todavía están bajo análisis.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencias se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios por realizar maniobras de reanimación, no fue posible salvar la vida del hombre debido a la gravedad de la herida.

Investigación en curso

La Policía Nacional ha tomado las riendas de la investigación para esclarecer el móvil del crimen e identificar al autor o autores del disparo. Por el momento, el cuerpo policial no ha practicado ninguna detención y mantiene abiertas todas las hipótesis sobre lo ocurrido.

El cadáver de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas para aportar más datos a la investigación judicial.