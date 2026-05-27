Los planes han cambiado de forma drástica para Álvaro en la serie de época de Antena 3, ‘Sueños de libertad’. El exnovio de Beatriz tiene la firme intención de acudir al robo en la vivienda de Gabriel y Begoña, pero en esta ocasión lo hará armado con una pistola, lo que plantea una seria amenaza sobre quién podría salir herido de la incursión. En el nuevo episodio que se emitirá este miércoles, 27 de mayo, a las 15:45 horas, los espectadores de la producción de Diagonal TV observarán cómo toda la situación se desbaratará por completo una vez que Álvaro consiga entrar en la casa.

Durante la entrega anterior de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, emitida este martes, Eduardo se reencontró con alguien inesperado, mientras que Gabriel notó la evidente tensión existente entre Pablo y Damián. Por otro lado, en la fábrica, Mabel tomó una decisión definitiva sobre su relación con Salva, coincidiendo con el inicio de las dimisiones por parte de los trabajadores de la empresa perfumera. Asimismo, Fina recibió la llamada de una persona misteriosa y Pablo le reveló a Nieves que Salva era en realidad un expresidiario. Tras estos acontecimientos, Álvaro comunicó a Beatriz que acudiría al asalto en la vivienda de Begoña portando una pistola por si acaso.

En el capítulo 569, los acontecimientos se aceleran en la trama de las tardes de Antena 3. Begoña anima a Eduardo a dar un gran paso en su vida, mientras que la situación de Salva se complica cuando Pablo le exige formalmente que deje a Mabel de una vez por todas. En paralelo, don Agustín protagoniza un acto de caridad con Paula, al tiempo que Valentina muestra una profunda desconfianza hacia Andrés y Fina hace una sorprendente revelación a Digna.

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El punto álgido del episodio llegará cuando Álvaro decida cambiar su plan inicial en el último momento. Mientras Begoña duerme profundamente, el delincuente no solo se limitará a llevarse las joyas de la propiedad, sino que tomará la determinación de llevarse también al pequeño Juanito, ejecutando un secuestro que cambiará el rumbo de los acontecimientos.