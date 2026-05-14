BARCELONA – En una intervención de alto impacto, los Mossos d’Esquadra han localizado este miércoles un vehículo de alta gama cargado con armamento de guerra en la autopista AP-7. El hallazgo se produjo durante un control rutinario de tráfico en el que los agentes detuvieron un Porsche tras detectar una actitud sospechosa por parte de sus ocupantes.

Armamento de guerra en el maletero Al proceder al registro del vehículo, los agentes descubrieron en el maletero una docena de fusiles de asalto modelo AK-47, conocidos popularmente como Kaláshnikov. El armamento se encontraba oculto y listo para ser transportado, lo que ha activado de inmediato los protocolos de seguridad de la Comisaría General de Información.

Detenciones e investigación abierta La operación se ha saldado con la detención de los ocupantes del coche, de quienes no han trascendido más detalles para no entorpecer las pesquisas. La investigación se centra ahora en determinar:

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El origen y destino de las armas: Se analiza si el armamento procedía de algún mercado negro internacional o de zonas en conflicto.

Se analiza si el armamento procedía de algún mercado negro internacional o de zonas en conflicto. Vínculos criminales: La policía autonómica trabaja para esclarecer si las armas estaban destinadas a organizaciones de narcotráfico o si podrían estar relacionadas con células de carácter terrorista.

Refuerzo de la vigilancia en vías rápidas Este incidente pone de relieve la importancia de los controles estratégicos en la AP-7, una de las principales arterias de conexión entre España y el resto de Europa, utilizada frecuentemente por redes de crimen organizado para el tránsito de mercancías ilícitas.

Las autoridades han trasladado el armamento a dependencias policiales para realizar los correspondientes análisis de balística y tratar de determinar si los fusiles han sido utilizados en incidentes previos.