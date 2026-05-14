El fuego, que se originó durante las últimas horas, ha provocado importantes daños materiales en al menos dos coches y afectado a otros vehículos cercanos.

CEUTA | Un incendio declarado en la barriada del Mixto ha provocado la movilización de los servicios de emergencia tras la quema de varios vehículos estacionados en la zona. El suceso, ocurrido durante las últimas horas, ha dejado un balance de importantes daños materiales, aunque no se han reportado daños personales.

Daños materiales de consideración

Según las imágenes del lugar, al menos dos turismos han quedado prácticamente calcinados, presentando daños especialmente graves en el habitáculo y en la parte delantera. La intensidad del fuego también ha alcanzado parcialmente a otros coches que se encontraban aparcados en las inmediaciones, los cuales han resultado afectados por las llamas y las altas temperaturas.

Además de los daños en los vehículos, el pavimento de la zona presenta marcas visibles de la combustión y restos derivados del incendio.

Investigación en curso

Efectivos de la Policía se han desplazado hasta el lugar de los hechos para realizar el peritaje correspondiente e iniciar la investigación. Por el momento:

No han trascendido las causas que originaron las llamas.

No se ha confirmado ninguna hipótesis concreta sobre si el origen del fuego fue accidental o intencionado.

No se tiene constancia de heridos ni afectados por inhalación de humo.