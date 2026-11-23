Rafael Martínez Peñalver, candidato al Congreso por Ceuta, asegura que el Partido Popular se compromete a actualizar las pensiones cada año conforme al IPC.

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Este compromiso busca proteger el poder adquisitivo de los mayores y garantizar pensiones futuras para los trabajadores actuales. Así lo expresó en su recorrido por las calles de Ceuta.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.