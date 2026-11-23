Los equipos de emergencia ucranios también rescataron con vida a una mujer de 79 años tras el ataque de madrugada contra un bloque residencial en la región de Kiev, en una jornada marcada por decenas de bombardeos en todo el país.

Lee tambien: Las fuerzas estadounidenses, listas para actuar contra Irán en un plazo de 96 horas tras la orden de Trump

Un niño de siete años, identificado solo por su nombre de pila, Davyd, ha sido rescatado con vida tras permanecer unas 14 horas atrapado bajo los cascotes de un edificio residencial de cinco plantas en Dímer, en la región de Kiev, impactado por un misil ruso en la madrugada del domingo. Este lunes, el gobernador regional, Timur Tkachenko, elevó a al menos 11 la cifra de fallecidos en el ataque, después de que los equipos de rescate recuperaran otro cuerpo entre los escombros.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Según explicó la portavoz de los servicios de emergencia, Viktoria Ruban, los rescatistas lograron sacar con vida además a una mujer de 79 años llamada Valentina. Tanto el menor como la anciana superviviente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica; el niño se encuentra estable, según las autoridades. Tkachenko había informado previamente de seis heridos y de varias personas desaparecidas, mientras aún se desconoce cuántas víctimas pueden continuar bajo las ruinas.

Lee tambien: Italia prorroga siete días los controles fronterizos con España y buscará alternativas la próxima semana

Labores de rescate bajo alertas aéreas

El impacto del misil se produjo alrededor de las cinco de la madrugada, hora local, cuando los residentes dormían, detalló el domingo el ministro del Interior ucranio, Iván Vigivski. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que el ataque dejó prácticamente destruida una sección completa del inmueble y que más de 130 efectivos de emergencia continuaban operando en la zona, con el compromiso de mantener las tareas hasta localizar a todas las víctimas.

Tanto Zelenski como la portavoz de emergencias denunciaron que los trabajos de búsqueda y rescate se vieron obligados a detenerse en repetidas ocasiones por el riesgo de nuevos drones y las constantes alertas antiaéreas.

Otros ataques en la región y escalada de bombardeos

La tragedia de Dímer formó parte de una cadena de ataques mortales registrados durante el fin de semana en torno a la capital ucraniana:

Vishneve: Un ataque contra un supermercado dejó tres muertos y 13 heridos, entre ellos tres niños, según informaron Zelenski y el alcalde local, Ilia Díkov.

Un ataque contra un supermercado dejó tres muertos y 13 heridos, entre ellos tres niños, según informaron Zelenski y el alcalde local, Ilia Díkov. Bila Tserkva: Otro bombardeo contra una vivienda provocó una víctima mortal, de acuerdo con Tkachenko.

Otro bombardeo contra una vivienda provocó una víctima mortal, de acuerdo con Tkachenko. Resto del país: Vigivski indicó que Rusia efectuó más de 70 ataques en diez regiones ucranias a lo largo del domingo, alcanzando entre otros puntos una subestación eléctrica en Dnipropetrovsk, según el primer ministro, Serguí Koretski.

Esta ofensiva llega tres días después del bombardeo masivo del viernes contra puentes de Kiev y la infraestructura eléctrica —con ocho fallecidos y el lanzamiento de más de 400 drones y 110 misiles por parte de Moscú—, tras la advertencia del presidente ruso, Vladímir Putin, de una réplica «mucho más dolorosa» por los ataques ucranios contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península ocupada de Crimea.