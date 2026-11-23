Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso en torno a las 6.00 de este lunes y la División de Investigación Criminal ha asumido el caso bajo secreto de actuaciones.

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Un hombre ha fallecido tras resultar herido por arma de fuego durante una pelea ocurrida a primera hora de la mañana de este lunes en el distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona, según ha comunicado la Policía de la Generalitat.

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Alrededor de las 6.00, varios testigos alertaron a los Mossos d’Esquadra de que se estaba produciendo una pelea en la zona. Cuando las patrullas llegaron al lugar, supieron que un hombre herido de bala había sido evacuado a un centro sanitario, donde poco después se confirmó su muerte.

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La División de Investigación Criminal (DIC) del cuerpo autonómico se ha hecho cargo de la investigación para determinar cómo se desarrollaron los hechos. Por el momento, las diligencias permanecen bajo secreto de actuaciones.