Ceuta Ya! ha registrado una única enmienda a los Presupuestos de la Ciudad para el ejercicio 2026 con la que pretende impulsar una reducción “sustancial” de los sueldos que perciben los cargos políticos de la Asamblea. La iniciativa propone modificar las bases de ejecución presupuestaria para recortar tanto las indemnizaciones por asistencia a los plenos como las retribuciones de los principales responsables institucionales.

En concreto, la formación localista plantea disminuir los salarios del presidente de la Ciudad, los vicepresidentes, los consejeros, los viceconsejeros, los directores y subdirectores generales, así como los vicepresidentes de la Mesa de la Cámara. También se verían afectadas las compensaciones económicas que reciben los diputados por su asistencia a las sesiones plenarias.

Según recuerda Ceuta Ya!, algunos de estos cargos —como los consejeros y los vicepresidentes de la Mesa— perciben actualmente en torno a 80.000 euros anuales. La propuesta del partido reduciría estas cantidades hasta los 65.000 euros en el caso de los consejeros y a 50.000 euros para los vicepresidentes de la Mesa.

El portavoz de la formación, Mohamed Mustafa, defendió la iniciativa argumentando que las actuales retribuciones están “fuera de cualquier parámetro de racionalidad” y representan “un auténtico escándalo” en el contexto social de la ciudad. En un comunicado, Ceuta Ya! denuncia lo que considera un “clima de impunidad social” generado por el Gobierno local y sostiene que estas cuantías salariales pueden interpretarse como un “hecho innegable de corrupción política”.

“El cobro de más de 6.000 euros mensuales por parte de responsables públicos resulta éticamente inaceptable en una ciudad donde miles de personas sobreviven en condiciones de extrema precariedad”, subraya la formación, que considera esta situación una “insultante falta de respeto” hacia la ciudadanía.

Ceuta Ya! califica de “obscena” la actual tabla salarial de los representantes políticos, especialmente en una ciudad donde cerca del 40% de la población vive con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.