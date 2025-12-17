El club malagueño GIANTX se ha proclamado campeón del Project Blender 2025, el torneo de pretemporada más prestigioso del circuito europeo de Valorant. Tras una fase de grupos perfecta y una fase eliminatoria de máxima exigencia, los gigantes derrotaron a Eternal Fire en la gran final, consolidando su proyecto deportivo liderado por un estelar Ara, quien se llevó el MVP del torneo.

El Project Blender 2025, organizado por Riot Games, reunió a la élite del circuito VCT y del ecosistema Game Changers, incluyendo organizaciones como NaVi, Vitality y Karmine Corp. GIANTX dominó la competición desde el inicio, cerrando una fase de grupos impecable sin ceder ni un solo mapa.

En los playoffs, el equipo demostró una gran madurez competitiva al superar a rivales de entidad:

Victoria ante Ramboot (2-1).

(2-1). Triunfo contundente frente a NaVi (2-0).

(2-0). Eliminación de Team Liquid Academy (2-1).

(2-1). Victoria final contra Eternal Fire (2-1) en un encuentro decisivo muy disputado.

Ara: El nombre propio del torneo

Si bien el bloque colectivo destacó por su disciplina táctica bajo la dirección de Pipson, el rendimiento individual de Ara fue el factor diferencial. El jugador terminó como el máximo anotador de la competición con 193 eliminaciones. Su actuación en la final fue determinante, sumando 51 bajas que le valieron el título de MVP del encuentro.

CHAMPIONS! 2-1 in the Grand Final and we are the champions of @ProjectBlender_ 🥳



Another year as the kings of EMEA offseason, this team is SO good. Now let's go for the kickoff 💪 pic.twitter.com/jTyeWwqEc3 — GIANTX VALORANT (@GIANTXVALORANT) December 14, 2025

Málaga como base de operaciones para 2026

Este título refuerza la confianza del quinteto formado por Cloud, Westside, Flickless, Ara y Grubinho. Tras haber quedado entre los ocho mejores del pasado Mundial y lograr el subcampeonato en EMEA, el equipo parece haber subido un peldaño más en su evolución competitiva.

Actualmente, la plantilla se encuentra concentrada en su sede de Málaga, donde ultiman los detalles para el inicio oficial del calendario en 2026. Con este primer éxito en el bolsillo, GIANTX lanza un mensaje de ambición al resto de la región: el objetivo es consolidarse en la cima del Valorant internacional.