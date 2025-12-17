La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente tras detectar la presencia de soja no declarada en el etiquetado de un lote de maíz crudo de la marca Alipende. El producto ha sido distribuido inicialmente en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, aunque las autoridades no descartan que existan puntos de venta en otras regiones. Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas que posean el artículo en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Detalles del producto afectado

La alerta afecta específicamente a un lote de frutos secos comercializado en bolsas de 250 gramos. Los datos necesarios para identificar el producto son los siguientes:

Nombre del producto: Frutos secos “Maíz crudo rosetero”.

Frutos secos “Maíz crudo rosetero”. Marca: Alipende.

Alipende. Lote: 251002N34.

251002N34. Fecha de consumo preferente: 02/10/2026.

02/10/2026. Peso de unidad: 250 g.

250 g. Temperatura de conservación: Ambiente.

Riesgos y recomendaciones

El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para la población general que no presente alergia a la soja. Sin embargo, para las personas sensibles a este alérgeno, su ingesta podría provocar reacciones adversas graves.

La AESAN ha tenido conocimiento de esta incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ya ha trasladado el aviso a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para verificar la retirada inmediata del producto de los lineales de los supermercados.