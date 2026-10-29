Ceuta Ya ha tomado la decisión de retirar su propuesta en la Asamblea de Ceuta después de que el Partido Popular anunciara la imposición de una enmienda que alteraba el contenido original de la iniciativa.

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A través de un comunicado, Ceuta Ya expresó su deseo de que la Asamblea reconociese el trabajo en la periferia. Sin embargo, optaron por retirar la propuesta tras el intento de modificación por parte del PP.

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