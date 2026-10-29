Santi Abascal ha calificado al Gobierno de Sánchez de «criminal», acusándolo de destinar 1.500 millones de euros de los impuestos españoles para financiar infraestructuras ferroviarias y el metro en Marruecos, Uzbekistán y El Cairo.

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Vox Ceuta ha compartido esta crítica a través de su cuenta oficial, calificando el gasto de un «auténtico insulto a los españoles».

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