Ceuta ha rendido homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) guardando un minuto de silencio ante el Palacio de la Asamblea.

El acto ha tenido lugar este miércoles, 28 de octubre, como muestra de respeto, solidaridad y apoyo a las familias afectadas por esta tragedia.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.