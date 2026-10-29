Vox Ceuta ha compartido en sus redes sociales un mensaje de Santiago Abascal criticando la idea de suspender la campaña electoral. Abascal argumenta que «VOX no está de fiesta» y que es su deber seguir trabajando al igual que otros profesionales, como periodistas y panaderos.

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Asimismo, Abascal demanda respuestas y responsabilidades no solo al «ministro de la Muerte», sino también al presidente del Gobierno. En sus declaraciones, rechaza que el luto sea utilizado como pretexto para silenciar a los políticos.

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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