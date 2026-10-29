Los diputados de Vox Ceuta @redondo_pacheco, @AnaBelenCfC y @PaCHi_CH_ESPA se han unido al minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo.

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El acto es un gesto de apoyo a todas las víctimas y sus familias en estos momentos difíciles, según ha informado la cuenta oficial de VOX Ceuta.

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