Ceuta — La formación política Ceuta Ya! ha vuelto a criticar con dureza la gestión de la Formación Profesional en la ciudad autónoma, denunciando que la falta de plazas ofertadas por el Ministerio de Educación vuelve a dejar sin opción de matricularse a cientos de estudiantes.

De 1.200 a 1.600 solicitudes en lista de espera

El partido ha recordado que ya en julio de 2024 alertó de la existencia de 1.200 solicitudes que se habían quedado sin plaza en los distintos ciclos formativos. Dos años después, la formación sostiene que la problemática lejos de solucionarse ha empeorado, alcanzando este año las 1.600 solicitudes en lista de espera.

La secretaria de Juventud de la formación, Fatima Sohora Mohamed, ha calificado la situación de «bochornosa» y ha acusado al Ministerio de una «rotunda ausencia de coordinación y planificación» para dimensionar la oferta formativa a la demanda real de la ciudad.

«No se puede hablar de la Educación como motor de cambio y desarrollo y a la vez mostrar este desprecio por la juventud humilde. Es radicalmente injusto que las opciones para quienes quieren cursar un ciclo sean irse de la ciudad o ponerse a trabajar», ha denunciado la representante juvenil.

Críticas a la gestión administrativa

Desde Ceuta Ya! señalan que la falta de alternativas académicas unida a las limitaciones del mercado laboral local empuja a la juventud ceutí a abandonar la ciudad autónoma. En este sentido, la formación autonomista ha responsabilizado tanto a la administración local como al Gobierno Central de no habilitar los recursos necesarios para retener el talento joven y garantizar el acceso a la educación pública.