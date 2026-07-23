Ceuta — La playa de la Ribera se convirtió este miércoles en el escenario de un amplio dispositivo de seguridad tras el hallazgo de un posible artefacto explosivo en el agua. La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado culminó sobre las 15:00 horas con dos detonaciones controladas que neutralizaron el riesgo de forma segura y permitieron reabrir la zona al baño.

La alerta de un bañista activó el protocolo

El operativo se puso en marcha cuando un usuario de la playa observó a escasa distancia de la orilla un objeto con apariencia de proyectil de mortero, aparentemente antiguo. Tras dar el aviso inmediato al puesto de socorrismo de Marsave, los socorristas alertaron a las autoridades.

De inmediato, efectivos de los TEDAX de la Policía Nacional y especialistas de la Guardia Civil acudieron al lugar para inspeccionar el artefacto. Como medida preventiva, se desplegó un perímetro de seguridad y se procedió al desalojo de los bañistas en el tramo comprendido entre el chiringuito y la zona del Caballa. En el dispositivo también colaboraron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y una ambulancia del Ingesa.

Dos detonaciones controladas y reapertura

Tras evaluar el estado del proyectil y asegurar el perímetro, los especialistas optaron por realizar dos explosiones controladas en el propio entorno para neutralizar la amenaza sin asumir riesgos.

Una vez verificado que la playa quedaba completamente fuera de peligro, las autoridades levantaron el acordonamiento y la Ribera recobró la normalidad. Se trata del segundo incidente de estas características registrado en el litoral ceutí en lo que va de verano.