CEUTA — El puerto pesquero de la ciudad autónoma ha dado un salto definitivo hacia la modernización. Gracias a una aportación de 201.349 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) —gestionados a través del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de Ceuta (GALPCE)—, la Lonja y la Cofradía de Pescadores cuentan ya con tecnología de vanguardia para la trazabilidad del producto y con instalaciones renovadas.

Un «pasaporte» digital para el pescado ceutí

La principal novedad técnica es la implantación de un sistema automatizado de pesaje y etiquetado que genera un código QR para cada pieza. Este «pasaporte» garantiza al consumidor la frescura y procedencia del producto, incluyendo datos clave como:

Especie y denominación científica.

Fecha, lugar de captura y arte de pesca utilizado.

Garantía de cumplimiento con los estrictos estándares sanitarios y de trazabilidad de la Unión Europea.

Además, los datos recopilados por el equipo se transmiten de forma directa y automática cada noche al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, eliminando trámites manuales y digitalizando por completo la gestión pesquera.

Renovación de sedes y apuesta por el relevo generacional

La inyección de fondos europeos abarca también la reforma integral de las oficinas de la Cofradía de Pescadores, dotándolas de equipamiento informático propio y salas polivalentes para reuniones y capacitación.

Asimismo, las instalaciones albergan talleres formativos en colaboración con la Escuela de la Construcción. Un programa de seis meses orientado a desempleados mayores de 30 años que busca hacer frente a uno de los mayores desafíos del sector en la ciudad: la falta de relevo generacional.