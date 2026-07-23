CEUTA — El puerto pesquero de la ciudad autónoma ha dado un salto definitivo hacia la modernización. Gracias a una aportación de 201.349 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) —gestionados a través del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de Ceuta (GALPCE)—, la Lonja y la Cofradía de Pescadores cuentan ya con tecnología de vanguardia para la trazabilidad del producto y con instalaciones renovadas.
Un «pasaporte» digital para el pescado ceutí
La principal novedad técnica es la implantación de un sistema automatizado de pesaje y etiquetado que genera un código QR para cada pieza. Este «pasaporte» garantiza al consumidor la frescura y procedencia del producto, incluyendo datos clave como:
- Especie y denominación científica.
- Fecha, lugar de captura y arte de pesca utilizado.
- Garantía de cumplimiento con los estrictos estándares sanitarios y de trazabilidad de la Unión Europea.
Además, los datos recopilados por el equipo se transmiten de forma directa y automática cada noche al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, eliminando trámites manuales y digitalizando por completo la gestión pesquera.
Renovación de sedes y apuesta por el relevo generacional
La inyección de fondos europeos abarca también la reforma integral de las oficinas de la Cofradía de Pescadores, dotándolas de equipamiento informático propio y salas polivalentes para reuniones y capacitación.
Asimismo, las instalaciones albergan talleres formativos en colaboración con la Escuela de la Construcción. Un programa de seis meses orientado a desempleados mayores de 30 años que busca hacer frente a uno de los mayores desafíos del sector en la ciudad: la falta de relevo generacional.
«Que no desaparezca una actividad que forma parte de la identidad de la ciudad» Juan Manuel Sánchez, secretario de la Cofradía de Pescadores, valora de forma positiva estos avances tras un mes de funcionamiento del nuevo sistema. Aunque reconoce que la flota actual (de unos 25 pescadores en activo) atraviesa momentos complejos por la escasez de tripulaciones, enfatiza que estas inversiones de futuro son fundamentales no para masificar la actividad, sino para garantizar la supervivencia y dignidad del oficio pesquero tradicional en Ceuta.