CEUTA.— El Juzgado de lo Penal número 2 del Tribunal de Instancia de Ceuta juzgará el próximo mes de octubre a dos jóvenes, identificados como I. M. G. y A. B. M. B. A., para quienes la Fiscalía solicita una pena individual de siete años de prisión. Se les acusa de un delito de robo con violencia y otro de lesiones, ambos con la agravante específica de uso de instrumento peligroso.

Los hechos se remontan a la tarde del pasado 15 de enero de 2026, alrededor de las 20:30 horas. Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los dos procesados circulaban a bordo de una motocicleta cuando se vieron envueltos en un altercado de tráfico con el conductor de otro vehículo.

Agresión con defensa extensible y patadas

La disputa verbal fue elevándose de tono hasta que ambos jóvenes detuvieron la motocicleta. Actuando de común acuerdo, obligaron al conductor a descender de su automóvil con el propósito de atentar contra su integridad física y obtener un beneficio económico ilícito.

Una vez fuera del vehículo, el acusado I. M. G. empleó presuntamente una defensa extensible para propinar repetidos golpes en el rostro a la víctima, concentrando los impactos en la zona facial y nasal hasta hacerla caer al suelo. Con el agredido derribado, ambos encausados continuaron la agresión con diversas patadas.

Robo de dinero y enseres personales

Aprovechando la situación de indefensión del perjudicado, los dos jóvenes se dirigieron al interior del vehículo de este y se apoderaron de una riñonera que contenía 660 euros y otros 260 euros en efectivo, además de 2.600 dirhams, varias tarjetas bancarias y un juego de llaves.

Como consecuencia de la paliza, la víctima sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz, erosiones y hematomas en la zona cigomática e inflamación en el cuero cabelludo. Las heridas precisaron intervención quirúrgica y requirieron 25 días para su curación, dejándole como secuela un dolor postraumático persistente.

Petición de penas

Por el delito de robo con violencia con uso de medio peligroso, el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel para cada uno de los procesados. A esto se le suman otros tres años de prisión por el delito de lesiones, elevando la petición total a siete años de privación de libertad por persona.