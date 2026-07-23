CEUTA — A un mes de la apertura de la convocatoria, más de 400 jóvenes ceutíes nacidos en 2008 ya han tramitado su solicitud para el Bono Cultural Joven 2026. La iniciativa del Ministerio de Cultura, dotada con 400 euros para quienes cumplen la mayoría de edad este año, alcanza en la ciudad autónoma a un universo potencial de 1.228 beneficiarios, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Novedades: impulso directo a la creación artística
La gran innovación de esta quinta edición es que el crédito no solo se limita al consumo cultural, sino que también respalda la formación y creación. Los beneficiarios tienen ahora dos formas de estructurar su ayuda:
- Opción combinada:
- Hasta 200 € para artes en vivo, cine, museos, festivales, cursos presenciales, instrumentos musicales, cámaras o software de creación artística.
- Hasta 100 € para productos en formato físico (libros, discos, videojuegos, prensa).
- Hasta 100 € para consumo digital y suscripciones a plataformas de contenidos o prensa digital.
- Opción monográfica: Permite destinar la totalidad de los 400 euros a un único ámbito, a elegir entre instrumentos musicales, cursos y talleres culturales o material y herramientas para la creación artística.
Plazos y requisitos de solicitud
El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre a través de la web oficial del Ministerio de Cultura.
- Requisitos: Cumplir 18 años en 2026, poseer nacionalidad española o residencia legal (incluyendo solicitantes de asilo o extranjeros extutelados) y disponer de un método de identificación digital (Cl@ve o certificado digital). El trámite puede realizarlo el joven directamente o un representante adulto autorizado.
- Uso y vigencia: Tras la concesión, los usuarios disponen de un año para gastar el importe mediante una tarjeta prepago (virtual o física) en cualquiera de los comercios adheridos, entre los que figuran actualmente ocho establecimientos en Ceuta.