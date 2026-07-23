CEUTA — A un mes de la apertura de la convocatoria, más de 400 jóvenes ceutíes nacidos en 2008 ya han tramitado su solicitud para el Bono Cultural Joven 2026. La iniciativa del Ministerio de Cultura, dotada con 400 euros para quienes cumplen la mayoría de edad este año, alcanza en la ciudad autónoma a un universo potencial de 1.228 beneficiarios, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Novedades: impulso directo a la creación artística

La gran innovación de esta quinta edición es que el crédito no solo se limita al consumo cultural, sino que también respalda la formación y creación. Los beneficiarios tienen ahora dos formas de estructurar su ayuda:

Opción combinada: Hasta 200 € para artes en vivo, cine, museos, festivales, cursos presenciales, instrumentos musicales , cámaras o software de creación artística. Hasta 100 € para productos en formato físico (libros, discos, videojuegos, prensa). Hasta 100 € para consumo digital y suscripciones a plataformas de contenidos o prensa digital.

Opción monográfica: Permite destinar la totalidad de los 400 euros a un único ámbito, a elegir entre instrumentos musicales, cursos y talleres culturales o material y herramientas para la creación artística.

Plazos y requisitos de solicitud

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre a través de la web oficial del Ministerio de Cultura.