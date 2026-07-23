Ceuta — Las atracciones infantiles y de adultos estarán finalmente presentes en la Feria de Ceuta 2026, que se celebrará del 1 al 8 de agosto, tras desbloquearse el problema logístico que amenazaba el traslado de los remolques de gran tamaño a través del Estrecho.

Un buque de gran tonelaje para salvar la logística

La alerta saltó debido a que los ferris habituales de la línea Algeciras-Ceuta no contaban con la capacidad ni con las rampas adecuadas para albergar los camiones y estructuras de mayor envergadura. Ante el riesgo de desabastecimiento en el recinto ferial, la Ciudad Autónoma y la naviera Baleària coordinaron una solución de urgencia.

La compañía ha dispuesto la incorporación este jueves por la noche de un buque de mayores dimensiones —que habitualmente cubre la ruta Algeciras-Tánger— para trasladar los remolques pesados. Asimismo, la próxima semana se realizarán dos rotaciones extraordinarias adicionales para transportar las atracciones de menor tamaño. Las primeras instalaciones comenzarán a desembarcar de madrugada.

Sobrecostes para los feriantes

Pese a la resolución del problema de transporte, la reorganización logística ha dejado pérdidas económicas para los empresarios de la feria. Según fuentes del sector, el cambio de operativa ha generado sobrecostes de hasta 6.000 euros por feriante destinados al reajuste de remolques y cabezas tractoras.

Aun con estos gastos extraordinarios, el colectivo de feriantes ha optado por mantener sus contratos y desplazarse a la ciudad autónoma, asegurando el montaje del recinto a tiempo para el encendido del alumbrado el próximo 1 de agosto.