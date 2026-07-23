Ceuta — El Tribunal de Instancia de Ceuta ha condenado a tres años y un mes de prisión y al pago de una multa de 514.000 euros a un hombre, identificado como M.A., tras ser interceptado cuando intentaba introducir 93.000 comprimidos del fármaco Rivotril en la ciudad autónoma a través del puerto.

Acuerdo de conformidad y decomiso del vehículo

El juicio no llegó a celebrarse tras alcanzar las partes un acuerdo de conformidad en el que el acusado reconoció los hechos, declarándose la sentencia firme al renunciar a futuros recursos.

Al superar los dos años de privación de libertad, la pena de prisión no será suspendida. Asimismo, la multa fijada equivale al valor de la sustancia en el mercado ilícito e impondrá tres días adicionales de arresto sustitutorio en caso de impago. El magistrado del caso ha ordenado además el decomiso del automóvil del condenado y la destrucción de las pastillas.

Oculto en un habitáculo detectado con tecnología europea

La detención se produjo el pasado 23 de abril durante los controles rutinarios de la Guardia Civil en el desembarque de vehículos procedentes del ferry de Algeciras. Agentes de la Compañía Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) inspeccionaron el turismo conducido por el procesado empleando equipos tecnológicos de detección financiados por el programa anti-fraude EUAF de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Gracias a este equipamiento especializado, los agentes localizaron un doble fondo en el vehículo que ocultaba un total de 93.000 comprimidos de Rivotril 2 mg (clonazepam), un psicotrópico de prescripción médica desviado habitualmente al tráfico ilícito de sustancias.