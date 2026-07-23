CÁRTAMA (MÁLAGA) — La AD Ceuta dio el pistoletazo de salida a su pretemporada 2026-27 en las instalaciones del ProfutCampus de Cártama, encajando una derrota por la mínima (1-0) frente al Juventud Torremolinos. Un choque típico de estas alturas de verano: falto de ritmo, con escasas ocasiones y enfocado en dar minutos a las caras nuevas y coger sensaciones.

Un once con novedades ofensivas

José Juan Romero no esperó para poner a prueba a los nuevos refuerzos. Tres de las incorporaciones estivales —Cedric Teguia, Álex Camacho y Omar Sadik— formaron un tridente ofensivo inédito de inicio. A ellos se sumaron Kuki Zalazar, Josema y Víctor Corral en la medular, mientras que en la zaga actuaron Anuar, Capa, Bodiger y el canterano Sergio Veces por delante de Pedro López.

Frenado por un equipo malagueño más rodado —que venía de sumar ya tres pruebas de preparación—, el Ceuta controló por momentos la posesión, pero sin generar verdadero peligro en los primeros 45 minutos.

Caída sobre la bocina y la mirada puesta en el Sevilla FC

Tras el descanso llegó el habitual carrusel de cambios para dar entrada a futbolistas como Marino Illescas, Matos o Kialy Koné. El extremo marfileño inyectó chispa al ataque caballa y propició la acción más clara del choque en el minuto 89: un centro servido desde la banda izquierda que Carlos Hernández remató al fondo de la red, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

Cuando todo apuntaba al 0-0, el Juventud Torremolinos desequilibró la balanza en el minuto 90 con un gran gol que sentenció la victoria para el conjunto de Primera RFEF.