Con la vuelta a la rutina, en Ceuta aumenta el uso del móvil, el ordenador y las conexiones a Internet desde casa. Más dispositivos incrementan la superficie de riesgo ante estafas y accesos no autorizados.
Lee tambien: Piel y manos en septiembre: cómo reforzar la barrera cutánea con hábitos sencillos
Existen medidas sencillas, accesibles sin conocimientos técnicos, que reducen ese riesgo y protegen datos personales y comunicaciones.
Este artículo resume prácticas de ciberseguridad doméstica aplicables en cualquier hogar y útiles cuando los dispositivos vuelven a un uso intensivo.
Lee tambien: Cómo cuidar la piel del sol en septiembre: hábitos sencillos para la vuelta a la rutina
Empieza por el WiFi: lo más cercano y lo más importante
El router suele ser la puerta de entrada a la red doméstica. Revisa estos puntos:
- Actualiza el firmware del router: muchas actualizaciones corrigen vulnerabilidades detectadas.
- Cambia el nombre de la red (SSID) y la contraseña si no lo hiciste desde la instalación.
- Desactiva funciones innecesarias como la administración remota si no las usas.
Si tienes invitados o vecinos conectándose, crea una red para invitados para aislar el resto de dispositivos del hogar.
Contraseñas: calidad y gestión
Usa claves distintas para cada servicio y gestiona su uso:
- Contraseñas diferentes para correo, banca, redes sociales y tiendas online.
- No reutilices una misma clave en varios servicios.
- Activa la verificación en dos pasos en las cuentas que lo permitan, especialmente en el correo electrónico.
El correo es crítico: si lo comprometen, suelen intentar restablecer accesos en otros servicios.
Señales de riesgo
Las estafas aprovechan el despiste. Antes de actuar, aplícate este filtro:
- Desconfía de enlaces o adjuntos inesperados.
- Comprueba el remitente y analiza el contenido con calma; evita responder impulsivamente.
- No facilites códigos de verificación ni datos bancarios por mensajería o formularios no verificados.
Si dudas, accede tú mismo a la web o app oficial escribiendo la dirección en el navegador o usando un acceso directo conocido.
Dispositivos actualizados y copias de seguridad
Móviles antiguos, ordenadores con versiones antiguas o apps con permisos excesivos aumentan el riesgo. Mantener el software al día y controlar permisos reduce las opciones de ataque y limita el daño si ocurre un fallo.
- Activa las actualizaciones automáticas cuando sea posible.
- Revisa permisos de apps (ubicación, contactos, acceso a archivos) y revócalos si no son necesarios.
- Realiza copias de seguridad de fotos y documentos; empieza por lo más importante si no dispones de tiempo.
Las copias no evitan un incidente, pero reducen su impacto y aceleran la recuperación.
Casa conectada: cuidado con los dispositivos “inocentes”
Smart TVs, asistentes de voz, cámaras o enchufes inteligentes también requieren atención.
- Coloca esos dispositivos en la red de invitados si el router lo permite.
- Cambia credenciales predeterminadas incluidas por el fabricante.
- Comprueba si el fabricante ofrece actualizaciones y aplícalas.
Qué puedes hacer en 15 minutos
Unos pasos rápidos mejoran mucho la seguridad:
- Actualiza el firmware del router.
- Cambia la contraseña WiFi y activa la verificación en dos pasos en el correo.
- Comprueba que el sistema y las apps clave están al día.
- Revisa permisos y activa una copia de seguridad para fotos y documentos.
Para ampliar estas pautas, consulte las guías del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y la documentación del fabricante de su router.
En Ceuta, donde convivimos en espacios próximos y compartimos redes domésticas, aplicar estas medidas ayuda a proteger compras online, comunicaciones y datos personales con cambios sencillos y sin ser experto.