Con la vuelta a la rutina, en Ceuta aumenta el uso del móvil, el ordenador y las conexiones a Internet desde casa. Más dispositivos incrementan la superficie de riesgo ante estafas y accesos no autorizados.

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Existen medidas sencillas, accesibles sin conocimientos técnicos, que reducen ese riesgo y protegen datos personales y comunicaciones.

Este artículo resume prácticas de ciberseguridad doméstica aplicables en cualquier hogar y útiles cuando los dispositivos vuelven a un uso intensivo.

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Empieza por el WiFi: lo más cercano y lo más importante

El router suele ser la puerta de entrada a la red doméstica. Revisa estos puntos:

Actualiza el firmware del router: muchas actualizaciones corrigen vulnerabilidades detectadas.

del router: muchas actualizaciones corrigen vulnerabilidades detectadas. Cambia el nombre de la red (SSID) y la contraseña si no lo hiciste desde la instalación.

si no lo hiciste desde la instalación. Desactiva funciones innecesarias como la administración remota si no las usas.

Si tienes invitados o vecinos conectándose, crea una red para invitados para aislar el resto de dispositivos del hogar.

Contraseñas: calidad y gestión

Usa claves distintas para cada servicio y gestiona su uso:

Contraseñas diferentes para correo, banca, redes sociales y tiendas online.

para correo, banca, redes sociales y tiendas online. No reutilices una misma clave en varios servicios.

una misma clave en varios servicios. Activa la verificación en dos pasos en las cuentas que lo permitan, especialmente en el correo electrónico.

El correo es crítico: si lo comprometen, suelen intentar restablecer accesos en otros servicios.

Señales de riesgo

Las estafas aprovechan el despiste. Antes de actuar, aplícate este filtro:

Desconfía de enlaces o adjuntos inesperados.

o adjuntos inesperados. Comprueba el remitente y analiza el contenido con calma; evita responder impulsivamente.

y analiza el contenido con calma; evita responder impulsivamente. No facilites códigos de verificación ni datos bancarios por mensajería o formularios no verificados.

Si dudas, accede tú mismo a la web o app oficial escribiendo la dirección en el navegador o usando un acceso directo conocido.

Dispositivos actualizados y copias de seguridad

Móviles antiguos, ordenadores con versiones antiguas o apps con permisos excesivos aumentan el riesgo. Mantener el software al día y controlar permisos reduce las opciones de ataque y limita el daño si ocurre un fallo.

Activa las actualizaciones automáticas cuando sea posible.

cuando sea posible. Revisa permisos de apps (ubicación, contactos, acceso a archivos) y revócalos si no son necesarios.

de apps (ubicación, contactos, acceso a archivos) y revócalos si no son necesarios. Realiza copias de seguridad de fotos y documentos; empieza por lo más importante si no dispones de tiempo.

Las copias no evitan un incidente, pero reducen su impacto y aceleran la recuperación.

Casa conectada: cuidado con los dispositivos “inocentes”

Smart TVs, asistentes de voz, cámaras o enchufes inteligentes también requieren atención.

Coloca esos dispositivos en la red de invitados si el router lo permite.

si el router lo permite. Cambia credenciales predeterminadas incluidas por el fabricante.

Comprueba si el fabricante ofrece actualizaciones y aplícalas.

Qué puedes hacer en 15 minutos

Unos pasos rápidos mejoran mucho la seguridad:

Actualiza el firmware del router.

Cambia la contraseña WiFi y activa la verificación en dos pasos en el correo.

Comprueba que el sistema y las apps clave están al día.

Revisa permisos y activa una copia de seguridad para fotos y documentos.

Para ampliar estas pautas, consulte las guías del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y la documentación del fabricante de su router.

En Ceuta, donde convivimos en espacios próximos y compartimos redes domésticas, aplicar estas medidas ayuda a proteger compras online, comunicaciones y datos personales con cambios sencillos y sin ser experto.

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