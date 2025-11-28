La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha compartido la previsión para los próximos días en Ceuta, que este viernes 28 de noviembre disfrutará de una jornada tranquila y soleada. Sin embargo, el tiempo cambiará a partir del domingo con la llegada de precipitaciones.

Viernes 28 de noviembre

Temperaturas : Durante la madrugada, se registrarán 16 grados entre las 00:00 y las 06:00 horas . Al mediodía, las temperaturas ascenderán hasta los 19 grados , y por la tarde bajarán nuevamente a 16 grados . Al final del día, entre las 18:00 y las 24:00 horas , el termómetro marcará 14 grados . Se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados .

: No se prevén lluvias, con una probabilidad del . Viento : Soplará del este , con rachas de 10 km/h entre las 00:00 y las 06:00 horas, 20 km/h de las 06:00 a las 12:00 horas, 20 km/h de las 12:00 a las 18:00 horas, y 15 km/h de las 18:00 a las 24:00 horas.

Sábado 29 de noviembre

Temperaturas : Se esperan temperaturas entre los 13 y los 19 grados a lo largo del día.

: No habrá precipitaciones durante todo el día. Viento : El viento será variable, con intensidades de entre 5 y 20 km/h según el tramo horario.

Domingo 30 de noviembre

Temperaturas : Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 18 grados de máxima .

: La probabilidad de lluvia será del entre las , y del entre las . Viento : Soplará del oeste , con rachas de 10 km/h entre las 00:00 y las 06:00 horas, 20 km/h entre las 06:00 y las 12:00 horas, y 25 km/h entre las 12:00 y las 24:00 horas.

En resumen, Ceuta vivirá un viernes y sábado tranquilos, con cielos despejados y temperaturas agradables. Sin embargo, el domingo se caracterizará por las lluvias, que llegarán con una probabilidad significativa.