La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha compartido la previsión para los próximos días en Ceuta, que este viernes 28 de noviembre disfrutará de una jornada tranquila y soleada. Sin embargo, el tiempo cambiará a partir del domingo con la llegada de precipitaciones.
Viernes 28 de noviembre
- Temperaturas: Durante la madrugada, se registrarán 16 grados entre las 00:00 y las 06:00 horas. Al mediodía, las temperaturas ascenderán hasta los 19 grados, y por la tarde bajarán nuevamente a 16 grados. Al final del día, entre las 18:00 y las 24:00 horas, el termómetro marcará 14 grados. Se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados.
- Precipitaciones: No se prevén lluvias, con una probabilidad del 0%.
- Viento: Soplará del este, con rachas de 10 km/h entre las 00:00 y las 06:00 horas, 20 km/h de las 06:00 a las 12:00 horas, 20 km/h de las 12:00 a las 18:00 horas, y 15 km/h de las 18:00 a las 24:00 horas.
- Índice ultravioleta: Nivel 2.
Sábado 29 de noviembre
- Temperaturas: Se esperan temperaturas entre los 13 y los 19 grados a lo largo del día.
- Precipitaciones: No habrá precipitaciones durante todo el día.
- Viento: El viento será variable, con intensidades de entre 5 y 20 km/h según el tramo horario.
- Índice ultravioleta: Nivel 2.
Domingo 30 de noviembre
- Temperaturas: Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 18 grados de máxima.
- Precipitaciones: La probabilidad de lluvia será del 80% entre las 00:00 y las 12:00 horas, y del 60% entre las 12:00 y las 24:00 horas.
- Viento: Soplará del oeste, con rachas de 10 km/h entre las 00:00 y las 06:00 horas, 20 km/h entre las 06:00 y las 12:00 horas, y 25 km/h entre las 12:00 y las 24:00 horas.
- Índice ultravioleta: Nivel 2.
En resumen, Ceuta vivirá un viernes y sábado tranquilos, con cielos despejados y temperaturas agradables. Sin embargo, el domingo se caracterizará por las lluvias, que llegarán con una probabilidad significativa.