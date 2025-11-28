La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un viernes con cielos mayormente despejados en gran parte del país, pero con un ambiente frío y heladas en algunas zonas. Como es habitual para esta época del año, las temperaturas mínimas serán algo más bajas de lo normal, especialmente por la mañana y por la noche, cuando se registrarán los valores más bajos. Se espera que las heladas sean débiles en el interior de la Península, y en los Pirineos podrían ser incluso fuertes. Este frío preludiará un fin de semana pasado por agua, con la llegada de varios frentes que traerán lluvias, especialmente en el noroeste de España.

Viernes de frío y heladas

A lo largo del viernes, la estabilidad predominará en la mayor parte de la Península, con cielos mayormente despejados o con intervalos de nubosidad alta. Sin embargo, en el norte de la Península el cielo estará más nuboso, con la posibilidad de lluvias débiles, sobre todo al final del día en el oeste de Galicia. La nublosidad baja matinal será común en la mitad norte y en las depresiones de la meseta sur, aunque tenderá a despejarse durante la jornada.

En los archipiélagos, el tiempo será tranquilo. En Baleares, se espera la presencia de intervalos de nubosidad alta, mientras que en Canarias, el norte de las islas montañosas estará nuboso con probabilidad de precipitaciones. En el resto de las islas, los cielos estarán algo nubosos.

Heladas en el interior peninsular y temperaturas bajas

Se prevén heladas débiles en zonas de montaña del norte y sureste peninsular, así como en la meseta norte y en el este de la meseta sur, siendo moderadas en los Pirineos. También se podrían registrar heladas débiles en el sur de Mallorca, y es posible que en el interior de la isla se produzcan heladas localmente.

Las temperaturas mínimas no superarán los 5 grados en muchas zonas, y algunas provincias verán los termómetros en valores negativos. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a recuperarse en las áreas del interior y sureste peninsular, con ligeros descensos en el Cantábrico central, algunas áreas de Baleares y puntos del litoral mediterráneo. En cuanto a las temperaturas máximas, se prevé un ascenso moderado en todo el país.

Fin de semana con lluvias en el noroeste

A partir del sábado, varios frentes llegarán a la Península, trayendo cielos cubiertos y lluvias, especialmente en el cuadrante noroeste. Se espera que el clima cambie, marcando el comienzo de un fin de semana húmedo en algunas zonas del país.