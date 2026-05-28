La Asociación Marroquí de Derechos Humanos condena el trato recibido por el letrado Abdelatif Qenjaa y exige una investigación urgente a las autoridades aduaneras del país vecino.

El paso fronterizo que separa Ceuta de Marruecos vuelve a situarse en el centro de la polémica, esta vez por un grave incidente aduanero. La sección de Tetuán de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha emitido un comunicado de «profunda preocupación y enérgica condena» tras denunciar el trato «humillante y arbitrario» sufrido por el conocido abogado marroquí Abdelatif Qenjaa en el lado marroquí de la frontera (Bab Sebta).

Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes 26 de mayo, en el transcurso de un control rutinario de inspección que, según la organización civil, derivó en un auténtico abuso de autoridad por parte de los agentes aduaneros marroquíes.

Registro de documentos médicos y efectos personales

Según la información facilitada por la AMDH y recogida por el medio local achkayen.com, el letrado —quien es miembro en activo del Colegio de Abogados de Tetuán— fue sometido a una inspección que vulneró de forma ilegítima su derecho a la intimidad.

Durante el control, los agentes procedieron a revisar exhaustivamente sus pertenencias privadas, interceptando y examinando documentación de carácter confidencial:

Documentos médicos personales.

Un talonario de cheques de uso privado.

La asociación añade que la inspección estuvo acompañada de «provocaciones y violencia verbal», una actitud que consideran totalmente incompatible con las normas legales que regulan la administración pública y con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Marruecos.

La frontera no justifica el abuso de poder

Desde la oficina local de la organización de derechos humanos se ha subrayado que la seguridad no puede servir como pretexto para el atropello de las libertades civiles fundamentales.

«La protección de las fronteras y el control de los pasos no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, una justificación para el abuso, el exceso en el uso de la autoridad o la vulneración de la dignidad humana», dicta el comunicado.

Exigencia de responsabilidades e investigación formal

La AMDH ha mostrado su «solidaridad absoluta e incondicional» con Qenjaa y ha confirmado que respaldará todas las acciones legales que el letrado decida emprender para exigir responsabilidades.

Ante la gravedad de lo sucedido, la asociación ha elevado formalmente las siguientes peticiones a la administración de aduanas y a las autoridades competentes:

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