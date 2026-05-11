El IBEX 35 cerró la sesión del lunes, 11 de mayo de 2026 en 17.852,50 puntos, lo que supone una variación de -36,90 puntos (-0,21%). La jornada, marcada por una tendencia a la baja, dejó un rango de negociación amplio y una dinámica que no logró consolidar las ganancias de apertura, situada en 17.905,50.

Tras el cierre de la sesión anterior en 17.889,40, el selectivo español arrancó con impulso, alcanzó un máximo intradía de 17.953,20 y, sin embargo, giró a la defensiva hasta tocar un mínimo en 17.773,20. En conjunto, la cifra final certifica un día más de cautela para el mercado, que se mantuvo a la espera de señales claras sobre el ciclo de tipos y el apetito por el riesgo.

Cifra y datos según Yahoo Finance.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión se resolvió con un balance negativo que refleja la dificultad del índice para recuperar el terreno perdido. El IBEX 35 comenzó el día por encima del cierre precedente —con una apertura en 17.905,50—, pero esa ventaja inicial no se sostuvo.

Cierre: 17.852,50 puntos

17.852,50 puntos Variación: -36,90 puntos (-0,21%)

-36,90 puntos (-0,21%) Apertura: 17.905,50 puntos

17.905,50 puntos Máximo intradía: 17.953,20 puntos

17.953,20 puntos Mínimo intradía: 17.773,20 puntos

El movimiento entre el máximo y el mínimo —con una amplitud relevante— sugiere que los inversores estuvieron cambiando de postura a lo largo de la jornada. En términos prácticos, la resistencia en las cercanías del máximo no consiguió traducirse en una escalada sostenida, mientras que el tramo final se decantó hacia la toma de decisiones más prudentes, conduciendo al cierre en negativo.

La lectura editorial es clara: con el índice mostrando tendencia a la baja, el mercado parece exigir más visibilidad macro y financiera para reactivar la compra neta. En este contexto, cada jornada se convierte en un test de resistencia: si el IBEX no logra recuperar niveles tras retrocesos, aumenta la probabilidad de episodios de volatilidad.

Evolución de la semana

Mirando el pulso inmediato de los últimos días, la semana dibuja un patrón de idas y vueltas. El selectivo alternó sesiones de recuperación y corrección, y el cierre del lunes encaja en esa fase de negociación con sesgo bajista.

Mié. 05/05/2026: cierre 17.667,70 (apertura 17.357,70; máx 17.667,70; mín 17.330,40)

cierre 17.667,70 (apertura 17.357,70; máx 17.667,70; mín 17.330,40) Jue. 06/05/2026: cierre 18.104,30 (apertura 17.843,30; máx 18.217,90; mín 17.831,30)

cierre 18.104,30 (apertura 17.843,30; máx 18.217,90; mín 17.831,30) Vie. 07/05/2026: cierre 18.060,80 (apertura 18.138,90; máx 18.182,20; mín 18.039,40)

cierre 18.060,80 (apertura 18.138,90; máx 18.182,20; mín 18.039,40) Sáb. 08/05/2026: cierre 17.889,40 (apertura 17.929,70; máx 18.018,60; mín 17.856,00)

cierre 17.889,40 (apertura 17.929,70; máx 18.018,60; mín 17.856,00) Lun. 11/05/2026: cierre 17.852,50 (apertura 17.905,50; máx 17.953,20; mín 17.773,20)

De forma resumida, el mercado llegó a situarse por encima de los 18.000 puntos el 6 y el 7 de mayo, pero desde entonces fue recortando posiciones. El lunes, con un mínimo cercano a 17.773,20, acentúa el mensaje de desgaste: el rebote no acaba de consolidarse y el tramo inferior vuelve a ser un foco de atención para los inversores.

En ese tipo de escenarios, el comportamiento intradía adquiere especial relevancia: no basta con abrir con fuerza o tocar un máximo puntual. Lo determinante es si el índice sostiene el nivel alcanzado. Hoy, la balanza se inclinó hacia la venta y el cierre en la parte baja del rango lo confirmó.

Euríbor y mercados

La evolución del Euríbor y, en general, de los tipos de referencia europeos sigue siendo un factor de fondo para las expectativas de ahorro, financiación y, por extensión, para el sentimiento inversor. Aunque los movimientos del Euríbor responden a una combinación de expectativas sobre política monetaria y condiciones de mercado, el contexto reciente ha mantenido a los inversores atentos a la trayectoria de los tipos de interés y al mensaje de los bancos centrales.

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Cuando el mercado percibe que los tipos pueden mantenerse más tiempo en niveles restrictivos, tiende a aumentar la cautela en renta variable por el coste de financiación y por la presión sobre valoraciones. Por el contrario, si se consolida la idea de una senda de normalización, suele mejorar el ánimo. En esta jornada del IBEX 35, el tono general se mantuvo con sesgo bajista, coherente con un entorno en el que las expectativas no terminan de despejar dudas.

Cierre: el IBEX 35 terminó el lunes 11 de mayo de 2026 en 17.852,50 puntos, con -0,21%, confirmando una dinámica negativa tras un máximo de 17.953,20 y un mínimo de 17.773,20 (datos: Yahoo Finance).