El IBEX 35 cerró la sesión del martes 12 de mayo de 2026 en 17.573,60 puntos, un nivel que confirma la tendencia a la baja del mercado. Según datos de Yahoo Finance, el selectivo recortó 278,90 puntos, lo que se traduce en una caída del 1,56% frente al cierre anterior (17.852,50).

La jornada dejó una lectura clara: desde la apertura (17.649,30) el índice intentó sostener posiciones, pero acabó cediendo terreno hasta marcar un mínimo intradía en 17.553,00. El máximo llegó en 17.747,20, señal de que el rebote no llegó a consolidarse.

Cómo cerró el IBEX 35

El IBEX 35 inició el día con cierta firmeza, moviéndose entre el máximo intradía de 17.747,20 y el mínimo de 17.553,00. Sin embargo, la sesión viró hacia el deterioro progresivo, hasta que el cierre se situó en 17.573,60 puntos, muy por debajo del nivel del día anterior.

La variación negativa de -1,56% refleja una corrección que, de acuerdo con el patrón reciente, vuelve a situar al mercado a la defensiva. En términos de operativa, el rango de la sesión (entre 17.553,00 y 17.747,20) sugiere que hubo intentos de recuperación durante el transcurso del día, pero la presión vendedora terminó imponiéndose.

De la apertura al cierre: un día de tracción bajista

Con 17.649,30 de apertura, el índice no logró sostener el impulso inicial. A partir de ahí, el comportamiento fue descendente: la negociación se desplazó hacia la zona baja del rango, donde los compradores no consiguieron revertir la dinámica. El resultado final es una sesión con cierre en mínimos cercanos, un factor que suele interpretarse como señal de cautela para la siguiente rueda.

Evolución de la semana

La fotografía semanal refuerza el tono correctivo. En las últimas cinco sesiones, el IBEX 35 ha encadenado cierres progresivamente más bajos, pasando de niveles superiores a los 18.000 puntos a situarse cerca de la franja de 17.500.

2026-05-06: cierre 18.104,30 (apertura 17.843,30; máx 18.217,90; mín 17.831,30)

cierre 18.104,30 (apertura 17.843,30; máx 18.217,90; mín 17.831,30) 2026-05-07: cierre 18.060,80 (apertura 18.138,90; máx 18.182,20; mín 18.039,40)

cierre 18.060,80 (apertura 18.138,90; máx 18.182,20; mín 18.039,40) 2026-05-08: cierre 17.889,40 (apertura 17.929,70; máx 18.018,60; mín 17.856,00)

cierre 17.889,40 (apertura 17.929,70; máx 18.018,60; mín 17.856,00) 2026-05-11: cierre 17.852,50 (apertura 17.905,50; máx 17.953,20; mín 17.773,20)

cierre 17.852,50 (apertura 17.905,50; máx 17.953,20; mín 17.773,20) 2026-05-12: cierre 17.573,60 (apertura 17.649,30; máx 17.747,20; mín 17.553,00)

Más allá del dato diario, el patrón es elocuente: la zona de 17.800 se ha ido perdiendo y el mercado se ha acercado a niveles de 17.500 con fuerza vendedora. En este contexto, la sesión de hoy opera como un acento dentro de la tendencia, al cerrar con un retroceso marcado del 1,56% tras la caída del día anterior.

Cita: “El IBEX 35 cierra en 17.573,60 puntos, con una variación de -278,90 (-1,56%), y registra una tendencia a la baja”, según datos publicados por Yahoo Finance.

Euríbor y mercados

Mientras el IBEX ajusta posiciones, el foco en tipos de interés y su transmisión a la economía continúa siendo clave para inversores y hogares. En este sentido, el Euríbor se mantiene como referencia habitual, con la mirada puesta en la trayectoria de los tipos oficiales y en la evolución de la inflación, el crecimiento y la prima de riesgo. Sin aportar un valor concreto en esta información, el marco general es que cualquier expectativa sobre recortes o mantenimiento de tipos influye en el coste de la financiación y en el calendario de decisiones del mercado.

En las bolsas europeas, ese “precio del dinero” suele traducirse en dos efectos simultáneos: por un lado, impacta en la valoración de las compañías (especialmente las sensibles a la deuda o a flujos de largo plazo); por otro, condiciona la rotación entre sectores, con mayor atención a aquellas áreas que se perciben como más resilientes ante un entorno de tipos altos o en transición.

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Con el IBEX 35 cerrando a la baja y consolidando la dirección bajista de la semana, la próxima sesión se leerá en clave de continuidad: si el mercado logra estabilizar la zona de mínimos cercanos, podrían abrirse opciones de rebote; si no, la corrección podría extenderse al ritmo que marquen las expectativas sobre tipos y el comportamiento de la renta fija.

Último cierre: 17.573,60 puntos (martes 12 de mayo de 2026). Variación: -278,90 puntos (-1,56%). Tendencia: a la baja.