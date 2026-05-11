Martes 12 de mayo de 2026 en Ceuta: el Ministerio para la Transición Ecológica analiza 10 estaciones y deja un mapa claro para quienes quieren ajustar el gasto en combustible. El precio medio de la gasolina 95 se sitúa en torno a 1.495 €/L, mientras que la gasolina 98 promedia 1.526 €/L. En diésel, el promedio es de 1.644 €/L. La buena noticia: hay diferencias apreciables entre establecimientos, especialmente en 95 y diésel.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479 €

ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479 €

SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498 €

SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498 €

SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.498 €

Con estos precios, el salto entre el mínimo y el máximo del día para la 95 es de 20 céntimos por litro (entre 1.479 € y 1.499 €). Si sueles repostar de forma habitual, esa diferencia se nota con rapidez.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519 €

ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519 €

SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.528 €

SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.528 €

SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.528 €

En 98, el rango diario va desde 1.519 € hasta 1.526 €/L en el grupo de referencia del Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que conviene comparar antes de repostar.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.609 €

ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.609 €

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.629 €

SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648 €

SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648 €

El diésel presenta un diferencial también relevante: entre el mínimo del día (1.609 €) y el máximo (1.679 €) hay 0,70 €/L. Aunque no siempre vas a encontrar el mínimo más cercano a tu ruta, mirar el listado evita pagar de más.

PUBLICIDAD

Las más caras

Gasolina 95 — MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499 €

Gasolina 95 — CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 €

Gasolina 95 — CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.499 €

En 95, la parte alta coincide con 1.499 €/L, así que si estás repostando hoy, un pequeño cambio de estación puede ahorrarte hasta 20 €/10L (aproximadamente) respecto al precio más bajo del listado.

Consejos

Compara por combustible : 95, 98 y diésel no siguen el mismo patrón; el precio que te interesa es el de tu surtidor.

: 95, 98 y diésel no siguen el mismo patrón; el precio que te interesa es el de tu surtidor. Calcula con tu repostaje : aunque la diferencia parezca pequeña por litro, en un depósito completo el ahorro se multiplica.

: aunque la diferencia parezca pequeña por litro, en un depósito completo el ahorro se multiplica. Planifica la ruta : si el mínimo está algo más lejos, valora el coste total (tiempo y trayecto) para que el ahorro sea real.

: si el mínimo está algo más lejos, valora el coste total (tiempo y trayecto) para que el ahorro sea real. Revisa a diario: los precios se mueven; esta foto del mercado corresponde a martes 12 de mayo de 2026.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos de precios en Ceuta, con 10 estaciones analizadas).