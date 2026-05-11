El precio de la luz para el martes 12 de mayo de 2026 deja una jornada con contraste claro: el precio medio del día se sitúa en 0,1389 €/kWh. Según los datos disponibles, hay tramos especialmente buenos para cargar consumos y otros en los que conviene evitar picos.

La señal más útil para el hogar viene marcada por las franjas extremas del día: la hora más barata es de 15:00 a 16:00 con 0,0409 €/kWh, frente al máximo de la jornada entre 21:00 y 22:00, cuando el precio sube hasta 0,2641 €/kWh. Es, en resumen, un día en el que planificar horarios puede notar mucho en la factura.

Horas clave para ahorrar hoy: tarde a buen precio y vigilancia nocturna

Con el semáforo de la jornada en AMARILLO, el consejo es claro: aprovechar las ventanas de menor coste y retrasar, en la medida de lo posible, los consumos intensivos. La franja más económica del día se concentra en el tramo más cercano a 0,04 €/kWh, con el mejor momento en 15-16 h (0,0409 €/kWh).

En el lado contrario, ojo con el tramo de 21-22 h, la hora más cara (0,2641 €/kWh). Si puedes, evita encender el horno, programar ciclos largos o subir la potencia justo en esa ventana.

Evolución por tramos del día: cómo se mueve el precio de madrugada a noche

Madrugada: el precio se mantiene en niveles relativamente contenidos, moviéndose alrededor de valores cercanos a 0,13 €/kWh en varios tramos (con picos moderados puntuales).

mañana: la tendencia se vuelve más irregular. En horas de mañana se observan valores por encima de la zona más barata, con un repunte hacia los primeros periodos antes de entrar en la franja más favorable de la tarde.

tarde: es el tramo más interesante para el consumo doméstico. Desde la tarde temprana el precio cae con fuerza y alcanza el mínimo del día en 15:00-16:00 (0,0409 €/kWh). Es el momento ideal para programar lavadora, lavavajillas o usar electrodomésticos que puedas mover a horarios de menor coste.

noche: después de la tarde se encarece. El incremento culmina con el pico máximo entre 21:00 y 22:00 (0,2641 €/kWh). A partir de ahí, el precio baja respecto al máximo, pero conviene mantener la precaución si tu consumo es alto.

Precio de la luz por horas (martes 12/05/2026)

00:00 – 01:00: 0,1366 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1353 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1308 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,13 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1307 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1329 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1543 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,1723 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,1888 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1543 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1582 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1308 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1271 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1126 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,042 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0409 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0412 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0434 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,1227 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,1682 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2472 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2641 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,1978 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,1704 €/kWh