Ceuta amanece con un pequeño margen para ahorrar en el surtidor. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el seguimiento de 10 estaciones deja promedios a la baja (especialmente en gasolina 95) y una horquilla que merece la pena revisar antes de repostar.

Este domingo, 24 de mayo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 se sitúa en 1.515 €/L, con un mínimo de 1.499 €/L y un máximo de 1.519 €/L. En gasolina 98, el promedio es de 1.546 €/L. Y en diésel (Gasóleo A), el promedio alcanza 1.645 €/L, con un rango de 1.629 a 1.649 €/L.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Si repostar es tu plan para hoy, estas son las opciones con mejor precio en Ceuta para gasolina 95 (ordenadas por las más económicas):

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.518 €/L

(MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 €/L

Entre el mínimo y el máximo hay una diferencia de 0,020 €/L. Puede parecer poco, pero al repostar varios litros se nota.

Gasolina 98

Para quien busca gasolina 98, estos son los puntos más económicos del día:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.548 €/L

(MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.548 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.548 €/L

La distancia entre las mejores ofertas y el nivel más alto analizado se mueve en torno a 0,007 €/L según el muestreo de hoy.

Diésel

En Diésel (Gasóleo A), el precio mínimo está en la horquilla baja y conviene tenerlo en cuenta:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648 €/L

(MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.648 €/L

Las más caras

Para completar el mapa de precios, estas son las estaciones con gasolina 95 más cara según el análisis del Ministerio para la Transición Ecológica:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.519 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.519 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.519 €/L

Consejos

1) Compara antes de llegar al surtidor. En gasolina 95 la diferencia por litro puede ser pequeña, pero el ahorro se acumula al repostar.

2) Ajusta la compra a tu consumo. Si vas justo, prioriza el precio por litro; si tienes margen, puedes planificar la parada cuando la tarifa sea más baja en tu ruta habitual.

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3) No te quedes solo con un combustible. Si tu vehículo admite varias opciones, mira también gasolina 98 o diésel: hoy los mínimos de diésel están en ON365.

Fuente: datos del Ministerio para la Transición Ecológica (seguimiento de estaciones en Ceuta, domingo 24 de mayo de 2026).