El domingo 24 de mayo de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,0879 €/kWh, dentro de un día en el que la estrategia de consumo marca la diferencia: hay ventanas claramente más baratas durante la mañana y la hora central del día, pero el coste se dispara por la noche.

Según los datos del mercado, la hora más barata es 13:00-14:00 con 0,0453 €/kWh, mientras que la hora más cara llega en el 22:00-23:00 con 0,151 €/kWh. Si puedes elegir cuándo encender los electrodomésticos (lavadora, lavavajillas u horno), la jornada ofrece margen para ajustar.

Horas clave para ahorrar: 13-14 h y evita el pico de 22-23

La clave del día está en dos extremos: en el lado favorable, la franja 13-14 h es la más barata; en el lado problemático, el pico máximo se concentra justo antes de medianoche.

En concreto:

Hora más barata: 13:00 – 14:00 → 0,0453 €/kWh

→ Hora más cara (pico máximo): 22:00 – 23:00 → 0,151 €/kWh

→ Franja más económica: con 0,05 €/kWh

Consejo práctico: programa consumos “programables” para las horas centrales del día y, si puedes, evita los consumos intensivos cuando marque 22:00-23:00. La noche es donde más se nota en la factura.

Evolución por tramos del día: de la mañana estable a una noche más cara

Madrugada y primeras horas: desde 00:00 se observan precios relativamente altos en la apertura, pero el coste va bajando de forma gradual durante la madrugada. Hacia el arranque del día, el precio se mantiene en niveles que no invitan especialmente al consumo grande si tienes alternativas.

Mañana: el patrón se vuelve más favorable: entre las primeras horas de la mañana y el mediodía aparecen las mejores oportunidades. Destaca el entorno de 09:00-12:00, con precios bajos y una transición directa hacia el tramo más barato.

Tarde: es la franja ganadora de la jornada. El precio alcanza su mínimo en 13:00-14:00 y después sube moderadamente. Es un momento ideal para concentrar lavadora, lavavajillas o cualquier consumo que no requiera un horario fijo.

Noche: el día cambia de tono. Tras un tramo aún aprovechable, el precio empieza a aumentar con claridad y culmina en el pico de 22:00-23:00. Si debes consumir por la noche, prioriza tareas ligeras o intenta reprogramar lo más intensivo para el tramo anterior.

Precio de la luz por horas (domingo 24/05/2026)

00:00 – 01:00: 0,1297 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,11 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1035 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1052 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1055 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,107 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1085 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,1257 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,0797 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,0499 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0477 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0462 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,046 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0453 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,05 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,054 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0585 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0605 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,0644 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,0744 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,11 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,1464 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,151 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,1303 €/kWh