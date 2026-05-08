El presidente defiende a Manuel Adorni pese a que no puede explicar gastos en efectivo por 800.000 dólares. Patricia Bullrich rompe el silencio oficial y exige transparencia inmediata para frenar el desplome del Gobierno en las encuestas.

BUENOS AIRES – El Gobierno de Javier Milei enfrenta su hora más crítica desde que asumió el poder hace dos años y medio. La figura de Manuel Adorni, actual jefe de gabinete y antiguo portavoz presidencial, se ha convertido en el epicentro de un escándalo de presunta corrupción que amenaza con hundir el proyecto libertario. Pese a las evidencias de un tren de vida injustificable, el mandatario argentino ha optado por un cierre de filas absoluto, desafiando incluso a sus propios aliados.

El «agujero negro» en las cuentas de Adorni

La polémica estalló tras conocerse que Adorni, cuyo sueldo actual ronda los 4.500 euros mensuales (tras un reciente aumento del 100%), ha realizado movimientos financieros que no guardan relación con sus ingresos oficiales. Según investigaciones periodísticas coincidentes, desde su entrada en la gestión pública ha acumulado:

Gastos y deudas: Compras por un valor superior a los 800.000 dólares , abonados mayoritariamente en efectivo.

Compras por un valor superior a los , abonados mayoritariamente en efectivo. Reformas de lujo: Una refacción suntuaria de 245.000 dólares en una vivienda tasada en apenas 130.000.

Una refacción suntuaria de en una vivienda tasada en apenas 130.000. Viajes y bienes: Un despliegue de lujo familiar que contrasta con la austeridad que el propio Adorni predicaba desde el atril de la Casa Rosada.

Fractura interna: El ultimátum de Patricia Bullrich

La tensión interna estalló la noche del miércoles cuando la senadora y aliada clave, Patricia Bullrich, exigió públicamente que Adorni presente su declaración jurada. «Tiene que ser de inmediato, el país sufre y el proyecto sufre», advirtió Bullrich, marcando la primera grieta profunda en el entorno de Milei al calificar al jefe de gabinete como un «lastre» para la gestión.

Sin embargo, el presidente Milei respondió con dureza durante una entrevista televisiva: «El que no le gusta, se va». El mandatario aseguró que Adorni tiene «todos los números en orden» y acusó al 95% de la prensa argentina de mentir de forma descarada para desestabilizar su gestión.

Impacto en las encuestas: La corrupción como prioridad

Por primera vez desde 2023, la economía ha sido desplazada como la principal preocupación de los argentinos. Según los últimos sondeos, la corrupción es ahora el mayor problema del país para la ciudadanía.

Este cambio de percepción ha provocado que la imagen negativa de Milei escale hasta los dos tercios de la población, una cifra inédita para el líder de La Libertad Avanza, quien ya tiene la vista puesta en la reelección de 2027. Mientras la Justicia avanza en la investigación criminal, el Gobierno queda atrapado en una contradicción difícil de digerir para su electorado: una cúpula bajo sospecha de enriquecimiento ilícito mientras el país atraviesa una severa crisis económica.