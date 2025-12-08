El cierre del puente de diciembre llegará con un predominio de estabilidad en la mayor parte del territorio español. Pese a ello, el noroeste peninsular tendrá un tiempo más variable, que obligará a tener a mano los paraguas.

La razón de estas precipitaciones se debe a la llegada de un frente atlántico que afectará especialmente a Galicia y a la zona cantábrica occidental. Aunque se esperan lluvias débiles, es posible que algunas de estas lleguen a zonas del oeste del sistema Central, que también podría notar el efecto del frente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel amarillo en las Islas Baleares y Galicia debido a la presencia de niebla y a las rachas de viento que se esperan. A partir de la tarde, se espera que las alertas cambien a naranja en Galicia, ya que se anticipan fenómenos costeros peligrosos, con olas que podrían alcanzar los seis metros.

Durante esta jornada, las nubes bajas dominarán en la vertiente atlántica, los interiores del área cantábrica, y las depresiones del nordeste peninsular, así como en Baleares. Sin embargo, existe una tendencia general a que estas nubes se disipen, dejando cielos más despejados.

Las nieblas matinales afectarán a diferentes áreas, incluyendo amplias zonas del noroeste peninsular y las depresiones del nordeste. En el sur de la península, el sureste también podría registrar nieblas, especialmente en Mallorca y la meseta Sur, donde podrían ser más densas.

Además de las nieblas, se prevé la presencia de calima ligera en Canarias, que poco a poco irá disminuyendo a lo largo del día. Todo esto apunta a un día con un tiempo más tranquilo, pero con la posibilidad de que algunas áreas se vean empañadas por estas condiciones climáticas.

En lo que respecta a las temperaturas, se espera un ligero aumento en las máximas en el este de la meseta Sur, así como en la mayor parte del tercio norte y en los litorales de la fachada oriental. En contraposición, el resto del país no experimentará cambios significativos.

Aunque algunos puntos, como el sur de Mallorca y el norte de Cataluña podrían registrar ascensos en las mínimas, se anticipa que las temperaturas mínimas desciendan de forma ligera a moderada en el resto, con heladas débiles en algunas montañas del centro y del nordeste peninsular.

Respecto al viento, se esperan rachas moderadas desde el sur y suroeste en el Cantábrico y el cuadrante noroeste. Esta situación podría provocar intervalos de viento fuerte especialmente en los litorales y en el norte de Galicia, así como en la cordillera Cantábrica.

En la mayor parte del resto del país, se anticipa viento flojo, predominando la componente este en el suroeste y la oeste en el resto. También hay que tener en cuenta que, al inicio del día, el viento soplará de manera moderada en Baleares y en los litorales del sureste, disminuyendo su intensidad hacia el final del día.

En las Islas Canarias, al igual que en la península, el viento también será flojo, predominando componentes del sur y del este, lo que sugiere un ambiente más relajado en la región, en comparación con el resto del país.