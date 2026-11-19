Gijón / Madrid, 18 de noviembre de 2026. — La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno para las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de copiar propuestas impulsadas por su coalición sin haberlas aplicado durante su etapa al frente del Ejecutivo, y ha ironizado calificándolo como un «Che Guevara».

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Durante un mitin celebrado en Gijón (Asturias), Colau sostuvo que los socialistas están asumiendo en campaña planteamientos que antes no defendían, como subir los impuestos a las grandes fortunas o abordar la crisis de la vivienda.

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Críticas al PSOE y al «voto útil»

Falta de credibilidad: Colau aseguró haber visto «demasiadas veces» al PSOE prometer medidas durante la campaña electoral para luego no ejecutarlas, resumiendo su postura con la frase: «Lo sentimos, pero ya no nos lo creemos».

Colau aseguró haber visto «demasiadas veces» al PSOE prometer medidas durante la campaña electoral para luego no ejecutarlas, resumiendo su postura con la frase: «Lo sentimos, pero ya no nos lo creemos». Límites del voto útil: Cuestionó el llamamiento socialista al voto útil al advertir que el PSOE «por sí solo no puede garantizar un gobierno progresista» tras los comicios del 29 de noviembre y que necesitará el respaldo de Frente Amplio.

Cuestionó el llamamiento socialista al voto útil al advertir que el PSOE «por sí solo no puede garantizar un gobierno progresista» tras los comicios del 29 de noviembre y que necesitará el respaldo de Frente Amplio. Compromiso postelectoral: La candidata afirmó que «lo que no ha hecho Pedro Sánchez en ocho años lo hará Frente Amplio a partir del 30 de noviembre en un gobierno progresista», interviniendo en primer lugar en el acto antes de abandonarlo para tomar un vuelo.

Otros mensajes de la intervención en Gijón

Más allá de sus reproches a Sánchez, Colau aprovechó el acto de campaña para dirigirse a otros actores políticos y económicos:

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