Madrid / Barcelona, 19 de noviembre de 2026. — El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que su formación se aprovechó de la «ambición desmedida» de poder del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lograr avances que consideraba imposibles durante la negociación que permitió la investidura socialista en 2023.

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En una entrevista concedida al diario El Mundo publicada este jueves y recogida por la agencia EFE, Puigdemont sostiene que cuando los socialistas acudieron a Junts tras las elecciones de 2023 decidieron poner a prueba hasta dónde llegaba la disposición del jefe del Ejecutivo para mantenerse en el poder.

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Claves de las declaraciones de Puigdemont

Cálculo en la investidura de 2023: Puigdemont explica que los dirigentes de Junts se plantearon «probar dónde llega su ambición por el poder y su cinismo» después de que el PSOE hubiera descartado previamente medidas como la amnistía. A su juicio, los socialistas aceptaron «bastante fácil» la ley de amnistía y la «lista de la compra» planteada por su partido.

Puigdemont explica que los dirigentes de Junts se plantearon «probar dónde llega su ambición por el poder y su cinismo» después de que el PSOE hubiera descartado previamente medidas como la amnistía. A su juicio, los socialistas aceptaron «bastante fácil» la ley de amnistía y la «lista de la compra» planteada por su partido. Críticas personales a Sánchez: El líder de Junts califica al presidente del Gobierno de «persona amoral y con una ambición desmedida», y afirma haber empleado esa circunstancia para «infligir algunas derrotas de España» que, según su relato, de otro modo no habrían podido materializar.

El líder de Junts califica al presidente del Gobierno de «persona amoral y con una ambición desmedida», y afirma haber empleado esa circunstancia para «infligir algunas derrotas de España» que, según su relato, de otro modo no habrían podido materializar. Sin contacto directo desde 2017: Puigdemont admite que no ha vuelto a mantener ningún contacto directo —ni presencial ni telefónico— con Pedro Sánchez desde octubre de 2017.

El balance del pacto y el choque por el incumplimiento

Dos bloques de exigencias: Según relata Puigdemont, las conversaciones arrancaron exigiendo la amnistía para negociar sin amenazas de prisión o extradición, y se dividieron entre asuntos ordinarios —como competencias o financiación— y cuestiones vinculadas al conflicto político, como la soberanía, el reconocimiento nacional de Cataluña, el uso de la lengua catalana o los mecanismos de verificación y mediación.

Según relata Puigdemont, las conversaciones arrancaron exigiendo la amnistía para negociar sin amenazas de prisión o extradición, y se dividieron entre asuntos ordinarios —como competencias o financiación— y cuestiones vinculadas al conflicto político, como la soberanía, el reconocimiento nacional de Cataluña, el uso de la lengua catalana o los mecanismos de verificación y mediación. Reproches por falta de cumplimiento: Pese a señalar que el PSOE aceptó inicialmente sus demandas, Puigdemont sostiene que el problema posterior radicó en el incumplimiento de lo pactado, argumentando que no cabía «ampliar el contrato a alguien que no te está cumpliendo el contrato».

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