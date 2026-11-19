Madrid, 19 de noviembre de 2026. — Una mujer de 47 años ha fallecido la noche de este miércoles tras recibir varias puñaladas en una vivienda de Parla (Madrid) presuntamente a manos de un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación. La Policía Nacional ha detenido al sospechoso e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.

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De acuerdo con fuentes policiales, fue el propio presunto agresor quien dio aviso de lo ocurrido a los servicios de emergencia.

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Cronología y actuación de los servicios de emergencia

Aviso al 112: Emergencias 112 Comunidad de Madrid recibió la alerta alrededor de las 22:10 horas por una agresión en el interior de un domicilio situado en el número 10 de la calle Getafe , en Parla.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid recibió la alerta alrededor de las por una agresión en el interior de un domicilio situado en el número , en Parla. Intervención sanitaria: Al acudir al lugar, los equipos del SUMMA 112 hallaron a la víctima ya sin vida, con varias heridas incisas en el cuello y en la cara producidas por arma blanca, y únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Al acudir al lugar, los equipos del hallaron a la víctima ya sin vida, con varias heridas incisas en el cuello y en la cara producidas por arma blanca, y únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Detención e investigación: Tras certificar la muerte, los servicios sanitarios pusieron el cuerpo a disposición de la Policía Nacional, que procedió a la detención del hombre y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Reacciones y recursos de ayuda

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, expresó públicamente su pesar y consternación por el suceso a través de redes sociales, en una semana marcada en el calendario por la proximidad del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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