MADRID — El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado incluir en una pieza separada y restringida toda la información remitida por el Partido Socialista sobre los pagos y encargos efectuados a distintos despachos y letrados entre los años 2021 y 2025. La medida se adopta en el marco del denominado «caso Leire», que investiga presuntas maniobras orientadas a obstaculizar causas judiciales que afectaban a la formación y al Ejecutivo.

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Atendiendo a la petición expresa de la formación socialista, el magistrado ha creado la llamada «pieza separada reservada PSOE», a la que de momento solo tendrán acceso el propio juzgado y la Fiscalía, protegiendo así el contenido de las pesquisas frente a filtraciones mientras se prolongue el análisis técnico de los documentos.

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Protección del secreto profesional y perjuicio electoral

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En su escrito ante el tribunal, el PSOE argumentó la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de los datos aportados alegando que una parte importante de la información afecta directamente al secreto profesional entre abogado y cliente. Asimismo, los servicios jurídicos del partido recalcaron la delicadeza del momento actual, al encontrarse la formación inmersa en un proceso electoral, advirtiendo de que una difusión fragmentada o descontextualizada de los expedientes podría causar un menoscabo reputacional irreparable por la vía de una posterior rectificación.

La entrega de esta documentación se produce tras los requerimientos de la Audiencia Nacional para dilucidar si tras determinados contratos de asesoramiento jurídico se ocultaba la financiación de actuaciones destinadas a desestabilizar o fiscalizar causas de interés político. Con la creación de esta pieza reservada, el juez Pedraz busca garantizar el rigor de la instrucción judicial manteniendo bajo estricta reserva judicial el rastro económico de los honorarios investigados.