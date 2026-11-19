Santander, 18 de noviembre de 2026. — La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete años y siete meses de prisión a un hombre por delitos continuados de elaboración y posesión de pornografía infantil, tras comprobar que durante doce años grabó y fotografió a menores desnudos en la playa y almacenó tanto ese material como imágenes creadas con inteligencia artificial.

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La resolución, dictada por la Sección Tercera y notificada recientemente, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

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Detalles del caso y del material incautado

Doce años de actividad: El condenado captó imágenes y vídeos de menores desnudos en playas a lo largo de más de una década.

El condenado captó imágenes y vídeos de menores desnudos en playas a lo largo de más de una década. Más de 1.700 archivos: En su ordenador guardaba más de 1.700 fotografías y vídeos para uso personal, organizados por años, que además tenía accesibles para terceros a través de un programa de intercambio de archivos.

En su ordenador guardaba más de 1.700 fotografías y vídeos para uso personal, organizados por años, que además tenía accesibles para terceros a través de un programa de intercambio de archivos. Imágenes generadas con IA: El tribunal señala que también almacenaba en su equipo imágenes de menores desnudos creadas mediante inteligencia artificial, descargadas de internet y igualmente disponibles para otros usuarios en la red.

El tribunal señala que también almacenaba en su equipo imágenes de menores desnudos creadas mediante inteligencia artificial, descargadas de internet y igualmente disponibles para otros usuarios en la red. Descubrimiento e interceptación: Tras ser advertida la policía por un testigo que se percató de lo que ocurría, el acusado abandonó el lugar y subió a un autobús, donde fue interceptado minutos después intentando borrar las imágenes.

Penas e inhabilitaciones impuestas

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone al acusado diversas medidas de inhabilitación:

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Medida Duración Alcance Prisión 7 años y 7 meses Por delitos continuados de elaboración y posesión de pornografía infantil. Inhabilitación familiar y tutelar 11 años Ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Inhabilitación profesional/actividades 15 años Cualquier actividad que implique contacto con menores.

Rechazo a la atenuante psíquica

La Audiencia ha descartado aplicar la atenuante de alteración psíquica solicitada por la defensa. El tribunal sostiene que las capacidades intelectivas y volitivas del condenado permanecieron intactas, ya que comprendía el alcance y las consecuencias de sus actos y tenía capacidad para decidir llevarlos a cabo o no, considerando que el malestar ansioso-depresivo alegado surgió con posterioridad a su detención y al proceso judicial.