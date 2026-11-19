Madrid, 18 de noviembre de 2026. — En medio de la pausa que tanto el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, como el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han dado a su campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con el fin de preparar su cara a cara televisado de este jueves, ambos partidos han cerrado los equipos que los acompañarán. El encuentro está organizado por la Academia de Televisión y moderado por su presidenta, María Casado.
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Aunque ambas formaciones han designado a varios cargos y asesores para la cita, solo una persona de cada candidatura podrá acceder al plató durante las pausas, y un representante de cada partido ofrecerá una valoración posterior desde la sede del debate.
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Los equipos designados por cada partido
|Candidato
|Equipo acompañante
|Acceso al plató en las pausas
|Valoración posterior
|Pedro Sánchez (PSOE)
|Diego Rubio, Lydia del Canto, Rebeca Torró y Ana Manzano
|Diego Rubio (director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno)
|Rebeca Torró (secretaria de Organización del PSOE)
|Alberto Núñez Feijóo (PP)
|Marta Varela, Mar Sánchez, Luis de la Matta, Lucas Martinón y Borja Semper
|Un único integrante designado por el partido
|Un representante del partido
Detalles del equipo socialista
- Integrantes: El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; y la directora de Comunicación del partido, Ana Manzano.
- Roles en el plató: Será Diego Rubio quien entre al plató durante las pausas del debate, mientras que Rebeca Torró realizará el análisis posterior al término del cara a cara.
Detalles del equipo popular
- Integrantes: Su directora de gabinete, Marta Varela; sus asesores Mar Sánchez, Luis de la Matta y Lucas Martinón; y el portavoz nacional del PP, Borja Semper.
Clima y preparación previa al cara a cara
- El planteamiento del PSOE: Fuentes socialistas señalan que Sánchez afronta el debate con ganas de confrontar su proyecto político frente a lo que califican como los recortes y la involución del PP, respaldado en los datos de gestión.
- El planteamiento del PP: Feijóo ha centrado los días previos en la sede de Génova estudiando informes y preparando sus intervenciones, con un mensaje dirigido a mostrar predisposición para el enfrentamiento directo con el candidato socialista.
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