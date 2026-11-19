Madrid, 18 de noviembre de 2026. — En medio de la pausa que tanto el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, como el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han dado a su campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con el fin de preparar su cara a cara televisado de este jueves, ambos partidos han cerrado los equipos que los acompañarán. El encuentro está organizado por la Academia de Televisión y moderado por su presidenta, María Casado.

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Aunque ambas formaciones han designado a varios cargos y asesores para la cita, solo una persona de cada candidatura podrá acceder al plató durante las pausas, y un representante de cada partido ofrecerá una valoración posterior desde la sede del debate.

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Los equipos designados por cada partido

Candidato Equipo acompañante Acceso al plató en las pausas Valoración posterior Pedro Sánchez (PSOE) Diego Rubio, Lydia del Canto, Rebeca Torró y Ana Manzano Diego Rubio (director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno) Rebeca Torró (secretaria de Organización del PSOE) Alberto Núñez Feijóo (PP) Marta Varela, Mar Sánchez, Luis de la Matta, Lucas Martinón y Borja Semper Un único integrante designado por el partido Un representante del partido

Detalles del equipo socialista

Integrantes: El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio ; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto ; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró ; y la directora de Comunicación del partido, Ana Manzano .

El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ; la secretaria de Estado de Comunicación, ; la secretaria de Organización del PSOE, ; y la directora de Comunicación del partido, . Roles en el plató: Será Diego Rubio quien entre al plató durante las pausas del debate, mientras que Rebeca Torró realizará el análisis posterior al término del cara a cara.

Detalles del equipo popular

Integrantes: Su directora de gabinete, Marta Varela; sus asesores Mar Sánchez, Luis de la Matta y Lucas Martinón; y el portavoz nacional del PP, Borja Semper.

Clima y preparación previa al cara a cara

El planteamiento del PSOE: Fuentes socialistas señalan que Sánchez afronta el debate con ganas de confrontar su proyecto político frente a lo que califican como los recortes y la involución del PP, respaldado en los datos de gestión.

Fuentes socialistas señalan que Sánchez afronta el debate con ganas de confrontar su proyecto político frente a lo que califican como los recortes y la involución del PP, respaldado en los datos de gestión. El planteamiento del PP: Feijóo ha centrado los días previos en la sede de Génova estudiando informes y preparando sus intervenciones, con un mensaje dirigido a mostrar predisposición para el enfrentamiento directo con el candidato socialista.

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