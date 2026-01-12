La defensa legal del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha confirmado que presentará en las próximas horas un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo (TS). Este movimiento busca anular la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos.

Esta maniobra jurídica es el paso previo y obligatorio para que el caso pueda ser elevado ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

Las claves de la estrategia de defensa

La Abogacía del Estado, que ejerce la representación de García Ortiz, no solo busca impugnar el fondo de la sentencia, sino también paralizar sus efectos inmediatos:

Suspensión cautelar: Se solicitará que la ejecución de la sentencia (la inhabilitación efectiva) quede suspendida mientras se resuelve el incidente. De no concederse, García Ortiz tendría que abandonar cualquier actividad vinculada a su cargo de forma inmediata.

Se solicitará que la ejecución de la sentencia (la inhabilitación efectiva) quede suspendida mientras se resuelve el incidente. De no concederse, García Ortiz tendría que abandonar cualquier actividad vinculada a su cargo de forma inmediata. Vulneración de derechos: El incidente de nulidad se basa en la tesis de que la Sala de lo Penal del Supremo ha vulnerado derechos fundamentales en su resolución, un requisito indispensable para que el Tribunal Constitucional acepte revisar el caso posteriormente.

El incidente de nulidad se basa en la tesis de que la Sala de lo Penal del Supremo ha vulnerado derechos fundamentales en su resolución, un requisito indispensable para que el Tribunal Constitucional acepte revisar el caso posteriormente. Plazos críticos: El tiempo para registrar este recurso expira este martes 13 de enero. La Fiscalía ya ha dado el paso, mostrando su disconformidad con la condena al entender que no hubo revelación de secretos punible en la nota informativa sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Antecedentes de la condena

La sentencia del Supremo considera probado que García Ortiz filtró datos reservados sobre una oferta de acuerdo de Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña) con la Fiscalía, en la que este admitía haber cometido dos delitos fiscales para evitar el juicio.

Además de la inhabilitación y la multa, la sentencia obliga al exfiscal general a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

Situación profesional de García Ortiz

Mientras se resuelven estos recursos, Álvaro García Ortiz ya ha iniciado los trámites para su reincorporación a la carrera fiscal: